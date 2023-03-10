Помогли врагу уничтожить "Мрію": экс-руководству ГП "Антонов" сообщено о подозрении

Бывший генеральный директор, заместитель и начальник подразделения авиабезопасности ГП "Антонов" обвиняются в недопущении бойцов НГУ на территорию аэропорта в Гостомеле для защиты аэропорта от ВС РФ, сообщили в СБУ.

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СБУ сообщила о подозрении обвиняемым в действиях, которые привели к уничтожению российскими оккупантами крупнейшего в мире транспортного самолета АН-225 "Мрія" в аэропорту Гостомеля в начале российского вторжения. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Служба безопасности собрала основательную доказательную базу на экс-гендиректора ГП "Антонов", его заместителя и начальника подразделения по авиабезопасности.

Следствием установлено, что в преддверии полномасштабного вторжения ВС РФ чиновники не допустили военнослужащих Национальной гвардии Украины на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите. В период января-февраля 2022 должностные лица прямо запретили украинским защитникам возводить оборонные укрепления и фортификационные сооружения на аэродроме, в частности, распорядились заблокировать допуск бойцов НГУ на территорию стратегического объекта.

"Мы ведем объективное расследование этого дела. Те, кто фактически помог врагу уничтожить один из символов Украины, должны понести заслуженное наказание", — отметил глава СБУ Василий Малюк.

Имея доказательства, СБУ сообщила всем трем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, повлекшее гибель людей и другие тяжкие последствия).

Двое из фигурантов дела сейчас находятся под стражей, экс-заместитель ГП "Антонов" сбежал из страны, и его разыскивают правоохранители.

Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.

По информации издания "Бабель", экс-гендиректор ГП "Антонов" это Сергей Бычков, начальник подразделения по авиабезопасности — Александр Нетесов. В розыске находится экс-заместитель гендиректора ГП "Антонов" Михаил Харченко — он бежал из Украины и, вероятно, сейчас находится во временно оккупированном Крыму.

В Украине собираются построить новый самолет АН-225 "Мрія", и работа над ним уже началась, сообщил генеральный конструктор ГП "Антонов" Владислав Власик 27 февраля. По его словам, самолет будет создан на базе своего предшественника, однако некоторые рекорды "Мрії" все же будут побиты.

Чиновники государственного предприятия "Антонов" проигнорировали предупреждение властей об опасности уничтожения самолета Ан-225 "Мрія". Отдельные работники предприятия мешали украинским военным организовать охрану аэродрома в Гостомеле, сообщили в СБУ.