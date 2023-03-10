Допомогли ворогу знищити "Мрію": екскерівництву ДП "Антонов" повідомленно про підозру

Колишнього генерального директора, заступника та начальника підрозділу авіабезпеки ДП "Антонов" звинувачують у недопущенні бійців НГУ на територію аеропорту в Гостомелі для захисту летовищ від ЗС РФ, повідомили в СБУ.

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СБУ повідомила про підозру екскерівникам ДП "Антонов", яких звинувачують у діях, що призвели до знищення російськими окупантами найбільшого в світі транспортного літака АН-225 "Мрія" у аеропорту Гостомеля на початку російського вторгнення. Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що Служба безпеки зібрала ґрунтовну доказову базу на ексгендиректора ДП "Антонов", його заступника та начальника підрозділу з авіабезпеки.

Слідством встановлено, що напередодні повномасштабного вторгнення ЗС РФ чиновники не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту. У період січня-лютого 2022 року посадовці прямо заборонили українським захисникам зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на летовищі, зокрема, розпорядилися заблокувати допуск бійців НГУ на територію стратегічного об’єкта.

"Ми ведемо об’єктивне розслідування цієї справи. Ті, хто фактично допоміг ворогу знищити один із символів України, мають понести заслужене покарання", — зазначив Голова СБУ Василь Малюк.

Маючи докази, СБУ повідомила всім трьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, яке призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків).

Двоє з фігурантів справи зараз перебувають під вартою, ексзаступник ДП "Антонов" втік з країни, і його розшукують правоохоронці.

Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.

За інформацією видання "Бабель", ексгендиректор ДП "Антонов" це Сергій Бичков, начальник підрозділу з авіабезпеки — Олександр Нетьосов. У розшуку перебуває ексзаступник гендиректора ДП "Антонов" Михайло Харченко — він втік з України і ймовірно зараз перебуває у тимчасово окупованому Криму.

В Україні збираються збудувати новий літак АН-225 "Мрія" і робота над ним уже розпочалася, повідомив генеральний конструктор ДП "Антонов" Владислав Власик 27 лютого. За його словами, літак буде створено на базі свого попередника, проте деякі рекорди "Мрії" все ж таки будуть побиті.

Посадовці державного підприємства "Антонов" проігнорували застереження влади про небезпеку знищення літака Ан-225 "Мрія". Окремі працівники підприємства заважали українським військовим організувати охорону аеродрому у Гостомелі, повідомили в СБУ.