"Роем окопы с любовью": в селе под Курском после посещения вооруженных людей решили попугать ВСУ

Жители пограничного села в РФ записали видео для украинской армии, на котором хвастаются, что окопались со всех сторон и готовы к приходу "врага". Они угрожают ВСУ "саперными лопатками и топорами".

Related video

В Курской области местные жители выстроились возле дорожного указателя на свою деревню Плехово и принялись угрожать ВСУ из-за неизвестной группы вооруженных людей, которая на днях побывала в их селе. Видео выложили в телеграм-канале "Донбасс оперативный".

Группа людей, назвавшихся рабочими, заявила, что деревня готова к обороне в случае прихода "диверсантов" из Украины.

"Мы — рабочие из Курской области. Мы делаем оборонительные укрепления по зову сердца и с отдачей. Вы можете нас запугать и захватить нас в заложники. Мы вас не боимся, вы нас не испугаете. Создано много укреплений и все они сделаны с любовью ", — говорят участники записи.

Они добавили, что вокруг деревни уже нарыли много оборонительных укреплений и окопов, которые ВСУ никогда не преодолеют. Мужчины также сообщили, что для отражения украинского нападения "имеют саперные лопатки и топоры".

Сами подготовленные оборонительные укрепления рабочие Курской области зрителям не продемонстрировали.

На территорию Курской области России вошли "борцы против режима Путина". Они заявили, что заминировали ряд объектов в приграничном селе Плехово. Соответствующее видео было распространено в соцсетях. Рабочим посоветовали не выходить на работу и присоединяться к войне против Путина.

2 марта росСМИ сообщали, что на территорию Брянской области якобы проникли 40 "украинских диверсантов". По версии россиян, они взяли в заложники местных жителей, а также убили мужчину, который ехал в автомобиле и заминировал несколько берез.