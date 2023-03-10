"Риємо окопи з любов'ю": у селі під Курськом після відвідин озброєних людей вирішили полякати ЗСУ

Жителі прикордонного села в РФ записали відео до української армії, на якому вихваляються, що окопалися з усіх сторін і готові до приходу "ворога". Вони погрожують ЗСУ "саперними лопатками і сокирами".

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В Курській області місцеві жителі вишикувалися біля дорожнього вказівника у своє село Плехово і заходилися погрожувати ЗСУ через невідому групу озброєних людей, яка днями побувала у їхньому селі. Відео виклали в телеграм-каналі "Донбас оперативний".

Група людей, які назвалися робочими, заявили, що село готове до оборони у випадку приходу "диверсантів" з України.

"Ми — робітники з Курської області. Ми робимо оборонні укріплення за покликом серця і з віддачею. Ви можете нас залякати і захопити нас в заручники. Ми вас не боїмося, ви нас не злякаєте. Створено багато укріплень і вони всі зроблені з любов'ю", — говорять учасники запису.

Вони додали, що навколо села вже нарили багато оборонних укріплень та окопів, які ЗСУ ніколи не здолають. Чоловіки також повідомили, що для відбиття українського нападу "мають саперні лопатки і сокири".

Самі підготовані оборонні укріплення робітники з Курської області глядачам не продемонстрували.

На територію Курської області Росії зайшли "борці проти режиму Путіна". Вони заявили, що замінували низку об'єктів у прикордонному селі Плехово. Відповідне відео поширили в соцмережах. Робітникам порадили не виходити на роботу і приєднуватися до війни проти Путіна.

2 березня росЗМІ повідомляли, що на територію Брянської області нібито проникли 40 "українських диверсантів". За версією росіян, вони взяли в заручники місцевих жителів, а також вбили чоловіка, який їхав в автомобілі і замінували кілька берез.