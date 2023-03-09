"Багато подарунків": чоловіки зі зброєю зайшли до Курської області та замінували регіон, — соцмережі

Невідомі люди у формі представилися "борцями проти режиму Путіна". Вони заявили, що продовжують діяти у регіоні та закликали місцевих жителів приєднуватися до них.

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На територію Курської області Росії зайшли "борці проти режиму Путіна" та заявили, що замінували низку об'єктів у прикордонному селі Пльохово. Відповідне відео зі зверненням бійців поширюють у соціальних мережах, передає Фокус.

На опублікованих кадрах видно, що чотири озброєні автоматами чоловіки у військовій формі стоять на тлі стели під назвою російського села. Вони представилися "борцями проти Путінського режиму" і заявили, що продовжують діяти у Курській області.

Військові звернулися до цивільних, яких зобов'язують зміцнювати російську армію. Чоловіки додали, що приготували багато "подарунків", вказуючи на міни, які розташовані біля них.

"Тому наполегливо рекомендуємо: не виходьте на роботу протягом найближчих двох тижнів, саботуйте роботу, а краще приєднуйтесь до нас. Будемо разом боротися за майбутнє Росії", — сказали вони.

Водночас у росЗМІ заявили, що це українська "психологічна атака" на росіян.

"Найімовірніше, те, що сталося, — ще одна спроба впливати на росіян якщо не на полі бою, то хоча б в інтернеті", — пише видання Readovka.

Нагадаємо, 2 березня губернатор Курської області в РФ Роман Старовойт заявив, що в регіоні було зафіксовано 20 "прильотів". У селі Троїцьке зафіксовано 9 вибухів. Ще 11 нарахували у селі Бєгоща, тут після вибухів зникла електрика.

Крім того, росЗМІ повідомляли, що на територію російського регіону нібито проникло близько 50 "українських диверсантів". За версією росіян, вони взяли в заручники місцевих жителів, а також вбили чоловіка, який їхав в автомобілі.

Українська влада заперечує ці заяви. За словами представника ГУР Андрія Юсова, те, що відбувається в Росії, — це наслідок внутрішніх конфліктів у країні.