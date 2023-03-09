"Много подарков": мужчины c оружием зашли в Курскую область и заминировали регион, — соцсети

Неизвестные люди в форме представились "борцами против режима Путина". Они заявили, что продолжают действовать в регионе и призвали местных жителей присоединяться к ним.

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На территорию Курской области России зашли "борцы против режима Путина" и заявили, что заминировали ряд объектов в приграничном селе Плехово. Соответствующее видео с обращением бойцов распространяют в социальных сетях, передает Фокус.

На опубликованных кадрах видно, что четыре вооруженных автоматами мужчины в военной форме стоят на фоне стеллы с названием российского села. Они представились "борцами против Путинского режима" и заявили, что продолжают действовать в Курской области.

Военные обратились к гражданским, которых обязывают строить укрепления для российской армии. Мужчины добавили, что приготовили много "подарков", указывая на мины, расположены возле них.

"Поэтому настоятельно рекомендуем: не выходите на работу в ближайшие две недели, саботируйте работу, а лучше присоединяйтесь к нам. Будем вместе бороться за будущее России", — сказали они.

Тем временем в росСМИ заявили, что это украинская "психологическая атака" на россиян.

"Вероятнее всего, произошедшее — еще одна попытка воздействовать на россиян если не на поле боя, то хотя бы в интернете", — пишет издание Readovka.

Напомним, 2 марта губернатор Курской области в РФ Роман Старовойт заявил, что в регионе было зафиксировано 20 "прилетов". В селе Троицкое зафиксировано 9 взривов. Еще 11 насчитали в селе Бегоща, здесь после взрывов пропало электричество.

Кроме того, росСМИ сообщали, что на территорию российского региона якобы проникло около 50 "украинских диверсантов". По версии россиян, они взяли в заложники местных жителей, а также убили ехавшего в автомобиле мужчину.

Украинские власти отрицают эти заявления. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, происходящее в России — это следствие внутренних конфликтов в стране.