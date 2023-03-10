В Европе создадут "оружие следующего поколения" против агрессии РФ: что известно

По данным журналистов, в рамках совместного проекта Великобритании и Франции должно быть разработано оружие дальнего радиуса действия, необходимое НАТО для "защиты от растущей угрозы со стороны России".

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон должны договориться о совместном сотрудничестве по разработке оружия точечного действия для противостояния российской агрессии. Об этом сообщает Metro.

Помимо оружейной сделки, лидеры стран также намерены согласовать более тесное сотрудничество в том, что касается подготовки украинских пехотинцев и поставок оружия Киеву во время двустороннего саммита Франции и Великобритании в Париже, который намечен на 10 марта.

Британский премьер заявил, что Запад столкнулся с "беспрецедентными угрозами".

По словам Сунака, он и его французский коллега хотят "усилить" НАТО, чтобы оборонный альянс был готов к вызовам в будущем".

Эмануэль Макрон и Риши Сунак Фото: yahoo

Ожидается, что на встрече в Елисейском дворце представители стран заявят, что Россия представляет собой крупнейшую угрозу европейской и мировой безопасности.

В преддверии саммита Сунак отметил исторические связи с общее видение, в силу чего партнерство между двумя странами не только ценно, но и необходимо.

"Ко всему прочему, Великобритании и Франции досталась привилегированная роль как защитников европейской и глобальной безопасности", — объяснил он.

"По пре того, как мы сталкиваемся с новыми и беспрецедентными угрозами, жизненно важно укрепить структуры нашего альянса, поэтому мы готовы к вызовам будущего", — пояснил он.

"Дальнобойное оружие следующего поколения"

Ожидается, что премьер-министр Великобритании и президент Франции дадут ход расширению военного сотрудничества, в том числе и разработке "высокоточного оружия следующего поколения".

Сообщается, что в рамках проекта должно быть создано дальнобойное оружие, необходимое НАТО для "защиты от растущей угрозы со стороны России".

По словам Сунака, в дальнейшем Франция и Великобритания могут подготовить еще тысячи украинских военнослужащих. Во время дискуссии также будут обсуждаться возможности для снабжения ВСУ оружием дальнего радиуса действия.

Ранее Фокус сообщал, что разработка приманок для российских ракет в виде фейковых РСЗО HIMARS стала прибыльным бизнесом. Однако гендиректор Inflactech Decoys Войтех Фрессер официально не подтверждает поставки в Украину надувных HIMARS.

Напомним, что в ВСУ показали успешную работу мобильных групп ПВО, которые уничтожили десятки целей.