У Європі створять "зброю наступного покоління" проти агресії РФ: що відомо

За даними журналістів, у межах спільного проєкту Великобританії та Франції має бути розроблена зброя далекого радіусу дії, необхідна НАТО для "захисту від зростаючої загрози з боку Росії".

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Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак та президент Франції Емманюель Макрон мають домовитися про спільну співпрацю щодо розробки зброї точкової дії для протистояння російській агресії. Про це повідомляє Metro.

Крім збройової угоди, лідери країн також мають намір узгодити більш тісне співробітництво щодо підготовки українських піхотинців та постачання зброї Києву під час двостороннього саміту Франції та Великобританії в Парижі, який намічено на 10 березня.

Британський прем'єр заявив, що Захід зіштовхнувся із "безпрецедентними погрозами".

За словами Сунака, він та його французький колега хочуть "посилити" НАТО, щоб оборонний альянс був готовий до викликів у майбутньому".

Очікується, що на зустрічі в Єлисейському палаці представники країн заявлять, що Росія є найбільшою загрозою європейській та світовій безпеці.

Напередодні саміту Сунак зазначив про історичні зв'язки із загальним баченням, внаслідок чого партнерство між двома країнами не тільки цінне, а й необхідне.

"До всього іншого, Великобританії та Франції дісталася привілейована роль як захисників європейської та глобальної безпеки", — пояснив він.

"Попри те, як ми стикаємося з новими та безпрецедентними загрозами, життєво важливо зміцнити структури нашого альянсу, тому ми готові до викликів майбутнього", — пояснив він.

"Далекобійна зброя наступного покоління"

Очікується, що прем'єр-міністр Великобританії та президент Франції дадуть хід розширенню військової співпраці, зокрема й розробці "високої зброї наступного покоління".

Повідомляється, що в межах проєкту має бути створена далекобійна зброя, необхідна НАТО для "захисту від зростаючої загрози з боку Росії".

За словами Сунака, надалі Франція та Велика Британія можуть підготувати ще тисячі українських військовослужбовців. Під час дискусії також обговорюватимуться можливості для постачання ЗСУ зброєю дальнього радіусу дії.

Раніше Фокус повідомляв, що розробка приманок для російських ракет у вигляді фейкових РСЗВ HIMARS стала прибутковим бізнесом. Проте гендиректор Inflactech Decoys Войтех Фрессер офіційно не підтверджує постачання в Україну надувних HIMARS.

Нагадаємо, що у ЗСУ показали успішну роботу мобільних груп ППО, які знищили десятки цілей.