Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса армии Беларуси

Речь идет о лицах, которые ранее прошли подготовку по программам обучения офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, а также имеют соответствующие звания. Под призыв попадут до 250 человек.

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В пятницу, 10 марта, Александр Лукашенко подписал указ №66 "О призыве офицеров запаса на военную службу". Об этом сообщается на официальном сайте президента Республики Беларусь.

В публикации пресс-службы говорится, что документ предусматривает призыв в ВС Беларуси до 230 мужчин в возрасте до 27 лет и в органы пограничной службы — до 20 человек в 2023 году.

Уточняется, речь идет о лицах, которые ранее прошли подготовку по программам обучения офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, имеют соответствующие звания и числятся в запасе.

На сайте президента также отмечают, что подобные мероприятия планово проводятся белоруской армией каждый год.

"Реализация данного Указа позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава в Вооруженных Силах, обеспечить качественную подготовку мобилизационного резерва", — пишут в пресс-службе.

По данным издания Sky News от 10 марта, белорусские власти напуганы масштабом партизанского движения в стране и не знают, как действовать в такой ситуации. Сами партизаны утверждают, что провели 17 крупных диверсий на железных дорогах Беларуси, за что им угрожают смертной казнью и долгими тюремными сроками.

Напомним, что 9 марта Александр Лукашенко подписал закон о смертной казни за измену государству. В документе идет речь в первую очередь о белорусских должностных лицах и военных, ведущих экстремистскую и антигосударственную деятельность.

Еще мы писали о том, что 9 марта спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат указал на то, что в течение последних месяцев ВС РФ не используют воздушное пространство Беларуси для обстрелов территории Украины.