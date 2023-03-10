Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу армії Білорусі

Йдеться про осіб, які раніше пройшли підготовку за програмами навчання офіцерів запасу на військових кафедрах чи факультетах, а також мають відповідні звання. Під призов потраплять до 250 людей.

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У п'ятницю, 10 березня, Олександр Лукашенко підписав указ №66 "Про призов офіцерів запасу на військову службу". Про це повідомляється на офіційному сайті президента Республіки Білорусь.

У публікації пресслужби йдеться, що документ передбачає призов до ЗС Білорусі до 230 чоловіків віком до 27 років і до органів прикордонної служби — до 20 осіб у 2023 році.

Уточнюється, йдеться про осіб, які раніше пройшли підготовку за програмами навчання офіцерів запасу на військових кафедрах чи факультетах, мають відповідні звання і перебувають у запасі.

На сайті президента також зазначають, що подібні заходи планово проводяться білоруською армією щороку.

"Реалізація цього Указу дозволить підвищити рівень укомплектованості первинних військових посад офіцерського складу у Збройних Силах, забезпечити якісну підготовку мобілізаційного резерву", — пишуть у пресслужбі.

За даними видання Sky News від 10 березня, білоруська влада налякана масштабом партизанського руху в країні та не знає, як діяти в такій ситуації. Самі партизани стверджують, що провели 17 великих диверсій на залізницях Білорусі, за що їм погрожують стратою та тривалими тюремними термінами.

Нагадаємо, що 9 березня Олександр Лукашенко підписав закон про страту за зраду державі. У документі йдеться насамперед про білоруських посадових осіб і військових, які ведуть екстремістську та антидержавну діяльність.

Ще ми писали про те, що 9 березня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що протягом останніх місяців ЗС РФ не використовують повітряний простір Білорусі для обстрілів території України.