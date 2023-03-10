Росія перестала використовувати Білорусь для ракетних атак по Україні, — ЗСУ

За словами речника ВР ЗСУ Юрія Ігната, таке рішення Кремля пов'язане з "певними процесами", які зараз відбуваються в республіці.

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Російська Федерація вже кілька місяців не використовує повітряного простору Республіки Білорусь для атак по Україні. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 9 березня в ефірі національного телемарафону.

За словами Ігната, востаннє територія Білорусі використовувалася росіянами для пусків іранських дронів-камікадзе.

"Останні випадки були кілька місяців тому, і це були пуски "шахідів". Я пам'ятаю, мабуть, ще кілька місяців тому застосовувалися "шахіди" — Дніпром вони йшли на Київську область, їх там збивали дорогою. Зараз повітряний простір Білорусі вже не використовується", — розповів Ігнат.

За словами представника ЗС ЗСУ, раніше Збройні сили Росії здійснювали з території республіки удари ракетами із ЗРК С-300, С-400 по Київщині. Проте 9 березня росіяни завдавали ракетних ударів 9 березня з території Рязанської області, а також зі східного та південного напрямів.

Однак причина такого рішення росіян поки що не відома. У Повітряних силах це пов'язують з "певними процесами, які там відбуваються".

Нагадаємо, ЗС РФ здійснила черговий масований обстріл міст України 9 березня. Повідомлялося про "прильоти", а також загиблих та поранених цивільних у Києві, Одесі, Вінниці, Кропивницькому, Житомирі та Львівській області.

У той день росіяни випустили по Україні 81 ракету. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що силам ППО вдалося збити 34 крилаті ракети та 4 БПЛА. Удари російських ракет припали по об'єктах критичної інфраструктури та цивільних споруд.