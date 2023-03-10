Россия перестала использовать Беларусь для ракетных атак по Украине, — ВСУ

По словам спикера ВС ВСУ Юрия Игната, такое решение Кремля связано с "определенными процессами", которые сейчас происходят в республике.

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Российская Федерация уже несколько месяцев не использует воздушное пространство Республики Беларусь для атак по Украине. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 9 марта в эфире национального телемарафона.

По словам Игната, в последний раз территория Белоруси использовалась россиянами для пусков иранских дронов-камикадзе.

"Последние случаи были несколько месяцев назад, и это были пуски "шахедов". Я помню, пожалуй, еще несколько месяцев назад применялись "шахеды" — по Днепру они шли на Киевскую область, их там сбивали по дороге. Сейчас воздушное пространство Беларуси уже не используется", — рассказал Игнат.

По словам представителя ВС ВСУ ранее Вооруженные силы России осуществляли с территории республики удары ракетами из ЗРК С-300, С-400 по Киевщине. Однако 9 марта россияне наносили ракетные удары 9 марта с территории Рязанской области, а также с восточного и южного направлений.

При этом причина такого решения россиян пока не известна. В Воздушных силах связывают это с "определенными процессами, которые там происходят".

Напомним, ВС РФ произвели очередной массированный обстрел городов Украины 9 марта. Сообщалось о "прилетах", а также погибших и раненых гражданских в Киеве, Одессе, Виннице, Кропивницком, Житомире и Львовской области.

В тот день россияне выпустили по Украине 81 ракету. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силам ПВО удалось сбить 34 крылатые ракеты и 4 БПЛА. Удары российских ракет пришлись по объектам критической инфраструктуры и по гражданским постройкам.