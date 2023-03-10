"Он психопат, но не безумный": политтехнолог описал конец правления Путина (видео)

По словам Бориса Тизенгаузена, российский лидер вряд ли доживет до пенсии. Эксперт не верит в бунт россиян и прогнозирует приход к власти другого диктатора.

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В телеэфире политтехнолог Борис Тизенгаузен обрисовал варианты будущего России. Президент РФ Владимир Путин, по его словам, до смены власти не доживет. Об этом эксперт рассказал журналистам "24 канала" 10 марта.

Борис Тизенгаузен заверил, что позволить себе затяжную войну Россия не сможет. ВС РФ, по его словам, могут только раз в месяц обстреливать ракетами Украину, если конфликт затянется на годы. Однако, как пояснил эксперт, от таких атак украинцев будут защищать системы ПВО.

Политтехнолог уверен, что в Кремле Украину, Грузию и Казахстан считают недогосударствами. Руководство России, по его мнению, не ожидает сопротивления от народов, которым якобы не за что бороться, однако с Украиной россияне ошиблись.

"Он психопат, но не безумный. Он хладнокровно принимает решения запускать ракеты, но не потому, что сошел с ума", — сказал о Владимире Путине Тизенгаузен.

В целом эксперт заявил, что отношение российского лидера к своему имиджу изменилось. Ранее, по его словам, Путин стремился к страху окружающих, однако в последнее время образ террориста удовольствия ему не доставляет.

"Если раньше это все было более информационно, то сейчас речь о практических вещах. Путина действительно уважают и пожимают руку очень ограниченное количество людей: Китай, партнеры по ОДКБ, Зимбабве, Эритрея и т.д.", — рассказал политтехнолог.

В бунт россиян Тизенгаузен не верит. По его мнению, пребывание в составе Советского Союза "вымыло критическое мышление" у большинства граждан России. Он уверен, что народ страны-агрессорки нуждается в "крепкой стальной руке", к которой привык при правлении Путина.

По поводу будущего РФ эксперт очертил несколько путей, доступных лидеру государства:

судьба Северной Кореи для страны;

"продажа" электорату поражения как победы;

смена власти.

Но до последнего пункта Путин не доживет, заверил Тизенгаузен. Политтехнолог дал президенту России "год-два". Страна-агрессорка должна подвергнуться фрагментации, сказал Тизенгаузен.

"Они будут больше милитаризироваться, рожать детей — этих воинов, бойцов. Я думаю, они еще раз могут попытаться повторить грузинский сценарий, который был в 2008 году. Нет, Россия должна отдать свой ядерный потенциал — тогда уже с ними проще будет разговаривать", – заявил эксперт.

Интервью с политтехнологом Борисом Тизенгаузеном от 10 марта 2023 года

Также Тизенгаузен объяснил, что дискуссия об ответственности России за совершенные военные преступления важна даже сейчас, когда война продолжается. Она необходима для демонстрации русскому диктатору, что за злодеяниями следует наказание. По словам политтехнолога, мир показывает Владимиру Путину, что его "признали маньяком и будут судить". Также он назвал такие обсуждения сигналом странам, которые до сих пор стремятся поддерживать страну-агрессорку.

Однако ответственности Владимира Путина в гаагском суде добиться будет непросто. Тизенгаузен объяснил, что российский диктатор может оказаться на скамейке подсудимых в результате двух событий: либо его должна "выдернуть из бункера" и отвезти в Гаагу Украина, либо в РФ должен произойти внутренний переворот.

Напомним, сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль не видит возможности вести переговоры с Украиной из-за позиции Владимира Зеленского. Российский чиновник пожаловался, что в отсутствии желания договариваться обвиняют Россию, хотя именно президент Украины неоднократно заявлял об отказе говорить с Владимиром Путиным.

Также 10 марта Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу. На сайте президента Беларуси отметили, что подобные мероприятия проводятся ежегодно для обеспечения качественной подготовки мобилизационного резерва.