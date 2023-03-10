"Він психопат, але не божевільний": політтехнолог описав кінець правління Путіна (відео)

За словами Бориса Тизенгаузена, російський лідер навряд доживе до пенсії. Експерт не вірить у бунт росіян та прогнозує прихід до влади іншого диктатора.

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У телеефірі політтехнолог Борис Тизенгаузен описав варіанти майбутнього Росії. Президент РФ Володимир Путін, за його словами, до зміни влади не доживе. Про це експерт розповів журналістам "24 каналу" 10 березня.

Борис Тизенгаузен запевнив, що дозволити собі затяжну війну Росія не зможе. ЗС РФ, за його словами, можуть тільки раз на місяць обстрілювати ракетами Україну, якщо конфлікт затягнуться на роки. Однак, як пояснив експерт, від таких атак українців захищатимуть системи ППО.

Політтехнолог впевнений, що в Кремлі Україну, Грузію та Казахстан вважають недодержавами. Керівництво Росії, на його думку, не очікує опору від народів, яким нібито немає за що боротись, однак з Україною росіяни помилились.

"Він психопат, але не божевільний. Він холоднокровно приймає рішення запускати ракети, але не тому, що збожеволів", — сказав про Володимира Путіна Тизенгаузен.

Загалом експерт заявив, що ставлення російського лідера до свого іміджу змінилось. Раніше, за його словами, Путін прагнув страху навколишніх, однак останнім часом образ терориста задоволення йому не приносить.

"Якщо раніше це все було більш інформаційно, то зараз мова про практичні речі. Путіна дійсно поважають та тиснуть руку дуже обмежена кількість людей: Китай, партнери по ОДКБ, Зімбабве, Еритрея тощо", — розповів політтехнолог.

У бунт росіян Тизенгаузен не вірить. На його думку, перебування у складі Радянського Союзу "вимило критичне мислення" у більшості громадян Росії. Він впевнений, що народ країни-агресорки потребує "міцної сталевої руки", до якої звик за правління Путіна.

Щодо майбутнього РФ експерт окреслив кілька шляхів, доступних лідеру держави:

доля Північної Кореї для країни;

"продаж" електорату поразки як перемоги;

зміна влади.

Та до останнього пункту Путін не доживе, запевнив Тизенгаузен. Політтехнолог дав президенту Росії "рік-два". Країна-агресорка має зазнати фрагментації, сказав Тизенгаузен.

"Вони будуть більше мілітаризуватися, народжувати дітей — цих воїнів, бійців. Я думаю, вони ще раз можуть спробувати повторити грузинський сценарій, який був у 2008 році. Ні, Росія повинна віддати свій ядерний потенціал — тоді вже з ними простіше буде розмовляти", — заявив експерт.

Інтерв'ю з політтехнологом Борисом Тизенгаузеном від 10 березня 2023 року

Також Тизенгаузен пояснив, що дискусія про відповідальність Росії за скоєні воєнні злочини важлива навіть зараз, коли війна ще триває. Вона необхідна для демонстрації російському диктатору, що за злодіяннями слідує кара. За словами політтехнолога, світ показує Володимиру Путіну, що його "визнали маніяком та судитимуть". Також він назвав такі обговорення сигналом країнам, які досі прагнуть підтримувати країну-агресорку.

Однак відповідальності Володимира Путіна у гаазькому суді добитися буде непросто. Тизенгаузен пояснив, що російський диктатор може опинитись на лавці підсудних внаслідок двох розвитків подій: або його має "висмикнути з бункера" та відвезти до Гааги Україна, або у РФ має статись внутрішній переворот.

Нагадаємо, сьогодні голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Кремль не бачить можливості вести перемовини з Україною через позицію Володимира Зеленського. Російський посадовець поскаржився, що у відсутності бажання домовлятися звинувачують Росію, хоча саме президент України неодноразово заявляв про відмову говорити з Володимиром Путіним.

Також 10 березня Олександр Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу на військову службу. На сайті президента Білорусі зазначили, що такі заходи проводяться щороку для забезпечення якісної підготовки мобілізаційного резерву.