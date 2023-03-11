Триллионы гривен: в Минэкологии назвали сумму ущерба экологии Украины от войны с РФ

По словам украинских чиновников, Россия провоцирует климатический, гуманитарный и ядерный кризис. Из-за боевых действий загрязнены земли и воздух, сожжены леса и разрушено много объектов.

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Россия нанесла ущерб экологии Украины на сумму более 2 трлн гривен. Об этом заявил 10 марта первый замминистра экологии и природных ресурсов Украины Руслан Гречаник на заседании выездного комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования в Харькове.

Оценка ущерба касается периода с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года. По словам чиновника, Киев подсчитывает цену каждого уничтоженного дерева.

"Каждый день продолжаем устанавливать новые факты ущерба и разрушений. Это загрязнение земель и воздуха, сожженные леса, разрушенные объекты… Возмездие неизбежно. Важно, что у нас есть международная поддержка", – подчеркнул Гречаник.

Полномасштабная война наносит колоссальный ущерб окружающей среде

Россия провоцирует климатический, гуманитарный и ядерный кризис из-за ситуации на Запорожской АЭС, добавил специалист.

"Также важно уже сейчас нарабатывать новые концепции и программы восстановления экологии Украины", – констатировал чиновник.

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков добавил, что война наносит колоссальный ущерб окружающей среде.

По его словам, прокуратура расследует случаи умышленного или случайного ущерба природе.

"Фиксируем и анализируем все преступления в сфере экологии, атаки на промышленные объекты, нефтебазы", ​​– заключил Фильчаков.

Напомним, что в начале января этого года министр обороны Украины Алексей Резников оценивал ущерб экологии Украины от войны в более чем 35 млрд долларов. Из-за боевых действий миллионы гектаров заповедников оказались под угрозой.

Фокус в отдельном материале детально описывал экологические проблемы Украины в условиях войны и почему они могут обернуться катастрофой для Европы.