Трильйони гривень: у Мінекології назвали суму збитків екології України від війни з РФ

За словами українських чиновників, Росія провокує кліматичну, гуманітарну та ядерну кризу. Через бойові дії забруднено землі та повітря, спалено ліси та зруйновано багато об'єктів.

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Росія завдала збитків екології України на суму понад 2 трлн гривень. Про це заявив 10 березня перший заступник міністра екології та природних ресурсів України Руслан Гречаник на засіданні виїзного комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування у Харкові.

Оцінка збитків стосується періоду початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року. За словами чиновника, Київ підраховує ціну кожного знищеного дерева.

"Щодня продовжуємо встановлювати нові факти збитків та руйнувань. Це забруднення земель і повітря, спалені ліси, зруйновані об'єкти… Відплата неминуча. Важливо, що у нас є міжнародна підтримка", — наголосив Гречаник.

Повномасштабна війна завдає колосальної шкоди навколишньому середовищу

Росія провокує кліматичну, гуманітарну та ядерну кризу через ситуацію на Запорізькій АЕС, додав фахівець.

"Також важливо вже зараз напрацьовувати нові концепції та програми відновлення екології України", – констатував урядовець.

Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков додав, що війна завдає колосальних збитків навколишньому середовищу.

За його словами, прокуратура розслідує випадки навмисного чи випадкового збитку природі.

"Фіксуємо та аналізуємо всі злочини у сфері екології, атаки на промислові об'єкти, нафтобази", — підсумував Фільчаков.

Раніше новини Укрнет повідомляли, що на початку січня цього року міністр оборони України Олексій Рєзніков оцінював збитки екології України від війни у більш ніж 35 млрд доларів

Фокус в окремому матеріалі детально описував екологічні проблеми України в умовах війни й чому вони можуть стати катастрофою для Європи.