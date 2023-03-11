"Зажигал" под российскую попсу: под Одессой скандал с военком-танцором получил продолжение

Заместитель военкома Болградского района в Одесской области попал в скандал из-за любви к танцам. В сеть попало видео, где он "зажигает" на вечеринке под российскую песню "Алкоголичка".

Related video

Скандал с работником военкомата в Одесской области, который на вечеринке "зажигал" под российский хит "Алкоголичка", получил продолжение. Поведение мужчины высшее руководство "решительно осудило", и военкома отправили на фронт. Об этом сообщает "Суспільне".

"Мы должны быть сознательными и мотивированными на борьбу с врагом. И моральный образ, и морально-психологическое состояние всех военных, без исключения, должно отвечать поставленным задачам, быть основой для Победы", – прокомментировала инцидент с работником центра поддержки начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Так, заместитель начальника Болградского РТЦК и СП переведен в одно из боевых подразделений для дальнейшего прохождения службы.

Скандал с заместителем военного комиссара центра комплектования и социальной поддержки Владимиром Руснаком разгорелся после того, как в сеть попало видео, на котором он во время празднования Международного женского дня 8 марта пляшет под российскую песню "Алкоголичка" артиста Александра Реввы (Артур Пирожков).

После скандала со стендапером Щеглем, возраст от мобилизации за границу, музыкант и писатель Сергей Жадан призвал Минкульт не перекрывать деятельность работников украинской культуры и дать им возможность проявить себя как волонтеров за границей.

В начале марта в сети распространили видео с украинским стендап-комиком Андреем Щегелем, который признался, что проигнорировал несколько вызовов в военкомат и сбежал в Турцию.