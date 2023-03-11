"Запалював" під російську попсу: під Одесою скандал з військкомом-танцівником отримав продовження

Заступник військкома Болградського району на Одещині потрапив у скандал через любов до танців. В мережу потрапило відео, де він "запалює" на вечірці під російську пісню "Алкоголічка".

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Скандал з працівником військкомату на Одещині, який на вечірці "запалював" під російський хіт "Алкоголічка", отримав продовження. Поведінку чоловіка вище керівництво "рішуче засудило", і військкома відправили на фронт. Про це повідомляє "Суспільне".

"Ми повинні бути свідомими та мотивованими на боротьбу з ворогом. І моральний образ, і морально-психологічний стан усіх військових, без винятку, має відповідати поставленим завданням, бути основою для здобуття Перемоги", – прокоментувала інцидент з працівником центру підтримки начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Так, заступника начальника Болградського РТЦК та СП перевели до одного з бойових підрозділів для подальшого проходження служби.

Скандал із заступником військового комісара центру комплектування і соціальної підтримки Володимиром Руснаком розгорівся після того, як в мережу потрапило відео, на якому він під час святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня витанцьовує під російську пісню "Алкоголічка" артиста Олександра Ревви (Артур Пірожков).

Після скандалу зі стендапером Щеглем, який вік від мобілізації за кордон, музикант і письменник Сергій Жадан закликав Мінкульт не перекривати діяльність працівників української культури і дати їм можливість проявити себе як волонтерів за кордоном.

На початку березня в мережі поширили відео з українським стендап-коміком Андрієм Щегелем, який зізнався, що проігнорував кілька викликів у військкомат та втік до Туреччини.