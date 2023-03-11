Теплоснабжение в Киеве после массированной ракетной атаки возобновили, — Кличко

После массированной ракетной атаки РФ по Украине 9 марта коммунальщики завершили работы по ликвидации последствий попаданий.

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В Киеве полностью восстановили теплоснабжение в доме жителей. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Работу централизованного теплоснабжения в Киеве возобновили в полном объеме. Коммунальщики еще работают над удалением воздуха в системах отопления отдельных домов. Вместе с тем теплогенерирующее оборудование работает в оптимальных параметрах", — говорится в сообщении.

Виталий Кличко отметил, что электро- и водоснабжение в столице также функционирует в штатном режиме.

Напомним, что 9 марта во время массированной ракетной атаки РФ по Украине в Киеве раздались взрывы. В результате массированного обстрела Киева в Святошинском районе пострадали два человека. В 6:25 взрывы зафиксировали в Голосеевском районе, а в 7:14 мэр Виталий Кличко сообщил о взрывах в Святошинском районе города.

В ночь на 9 марта Россия атаковала с воздуха территорию Украины. Зафиксированы "прилеты" в объекты критической инфраструктуры. В результате атаки повреждены три ТЭС компании ДТЭК. Было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания атаки энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий.

Россияне выпустили в направлении Украины 81 ракету разного базирования, в том числе гиперзвуковые "Кинжалы". Тревога в столице продолжалась около 7 часов. По Киеву ВС РФ выпустили баражирующие боеприпасы дроны-камикадзе Shahed, несколько видов крылатых ракет, в частности "Кинжал", попавшей в объект инфраструктуры.