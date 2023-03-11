Теплопостачання в Києві після масованої ракетної атаки відновили, — Кличко

Після масованої ракетної атаки РФ по Україні 9 березня, комунальники завершили роботи з ліквідації наслідків влучань.

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У Києві повністю відновили теплопостачання в оселі жителів. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Роботу централізованого теплопостачання в Києві відновили в повному обсязі. Комунальники ще працюють над видаленням повітря в системах опалення окремих будинків. Разом з тим, теплогенерувальне обладнання працює в оптимальних параметрах", — йдеться в повідомленні.

Віталій Кличко зазначив, що електро- та водопостачання в столиці також функціонує в штатному режимі.

Нагадаємо, що 9 березня під час масованої ракетної атаки РФ по Україні у Києві пролунали вибухи. Внаслідок масованого обстрілу Києва у Святошинському районі постраждали двоє людей. О 6:25 вибухи зафіксували у Голосіївському районі, а о 7:14 міський голова Віталій Кличко повідомив про вибухи у Святошинському районі міста.

В ніч проти 9 березня Росія атакувала з повітря територію України. Зафіксовано "прильоти" в об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок атаки пошкоджено три ТЕС компанії ДТЕК. Було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків.

Росіяни випустили в напрямку України 81 ракету різного базування, зокрема гіперзвукові "Кинджали". Тривога у столиці тривала майже 7 годин. По Києву ЗС РФ випустили боєприпаси, що баражують, дрони-камікадзе Shahed, кілька видів крилатих ракет, зокрема "Кинджал", яка потрапила в об'єкт інфраструктури.