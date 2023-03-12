Грузинский боец победил россиянина в поединке UFC и произнес "Слава Украине" (видео)

Грузинский боец смешанных единоборств в сверхлегком весе Мераб Двалишвили во время интервью мировым СМИ после боя с россиянином поддержал Украину и выступил против войны.

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В ночь на 12 марта в американском Парадайге (штат Невада) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. Грузинский спортсмен Мераб Двалишвили провел бой с российским бойцом Петром Яном и победил его. Во время интервью грузин вспомнил о Украине и призвал остановить войну. Видео выложили в сети.

"Спасибо всем грузинам, которые приехали сюда. Нас всего 5 миллионов, но мы сильны. И я против войны. Слава Украине! Слава Грузии! Слава воли! Нам нужна только свобода. Нет войне! Пожалуйста, остановите войну. Я против войны", – сказал он.

Сам бой длился пять раундов. Мераб Двалишвили совершил 49 попыток опрокинуть соперника или провести тейкдаун, 11 раз ему удалось это сделать. Это исторический рекорд UFC. Судьи решили, что победа достанется грузинскому бойцу и объявили счет: 50–45.

Перед поединком грузин и россиянин поссорились между собой. Мераб Двалишвили назвал Петра Яна "тупым", а тот в ответ толкнул его. Бойцов разнимала служба безопасности.

Хештег Slava Ukraini возглавил мировые тренды твитера. Менее чем через сутки, в социальной сети опубликовали более 87 тысяч твитов, посвященных украинскому защитнику, которого российские оккупанты расстреляли после слов "Слава Украине".

Российские оккупанты специально и сознательно записали на видео расстрел украинского военного. В ГУР Минобороны сообщили, что Украина работает над поиском его убийц.