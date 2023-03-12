Грузинський боєць переміг росіянина у поєдинку і виголосив "Слава Україні" (відео)

Грузинський боєць змішаних єдиноборств у надлегкій вазі Мераб Двалішвілі під час інтерв'ю світовим ЗМІ після бою з росіянином підтримав Україну і виступив проти війни.

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У ніч проти 12 березня в американському Парадайзі (штат Невада) відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 221. Грузинський спортсмен Мераб Двалішвілі провів бій з російським бійцем Петром Яном і переміг його. Під час інтерв'ю грузин згадав Україну і закликав зупинити війну. Відео виклали в мережі.

"Дякую всім грузинам, які приїхали сюди. Нас лише 5 мільйонів, але ми сильні. І я проти війни. Слава Україні! Слава Грузії! Слава волі! Нам потрібна лише свобода. Ні війні! Будь ласка, зупиніть війну. Я проти війни", — сказав він.

Сам бій тривав п'ять раундів. Мераб Двалішвілі зробив 49 спроб перекинути суперника або провести тейкдаун, 11 разів йому вдалося це зробити. Це історичний рекорд UFC. Судді вирішили, що перемога дістанеться грузинському бійцю, і оголосили рахунок: 50–45.

Перед боєм грузин і росіянин поконфліктували між собою. Мераб Двалішвілі назвав Петра Яна "тупим", а той у відповідь штовхнув його. Бійців рознімала служба безпеки.

Хештег Slava Ukraini очолив світові тренди твітера. Менш ніж за добу, у соціальній мережі опублікували понад 87 тисяч твітів, присвячених українському захиснику, якого російські окупанти розстріляли після слів "Слава Україні".

Російські окупанти спеціально та свідомо записали на відео розстріл українського військового. У ГУР Міноборони повідомили, що, Україна працює над пошуком його убивць.