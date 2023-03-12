Горячая поездка: бойца ВСУ вывезли из Бахмута на собственную свадьбу на танке (фото)

Украинский военный Богдан Артемов признался, что путь до Черкасс был непростым. Покинуть самую горячую точку можно было по одной дороге, которую сильно размыли дожди.

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Украинский военный Богдан Артемов выехал на танке с передовой, чтобы успеть на свадьбу в Черкассах 11 марта с Инной Кульбашной. Об этом сообщило "Суспільне".

Пара в последний момент решила сыграть свадьбу, подготовка заняла около недели. Богдан участвует в боях за Бахмут и признался, что путь до Черкасс был непростым.

Бойцу ВСУ дали 10 дней отпуска на свадьбу

Бойцу ВСУ дали 10 дней отпуска, после этого он снова вернется на передовую.

"Я не волнуюсь, накануне праздника пережил эмоции острее. Приехал из Бахмута. Не был уверен, что получится приехать, потому что там очень сложная ситуация. Была проблема уехать потому, что там осталась одна дорога. Из-за дождей другие размокли – везде грязь", — отметил военный.

Товарищ Артемова хотел вывезти его на легковом автомобиле, но они застряли. Помогли друзья из 93-й бригады — вывезли жениха танком через поле.

"Потом подобрали другие военные друзья. Ехал почти 2 дня, там все переправы разбиты. Дороги тоже. Сейчас чувствую себя счастливым", – поделился он впечатлениями.

Глобальные планы пара пока не строит

"Хотим жить в Черкассах"

Глобальные планы пара пока не строит, поскольку ситуация в стране не способствует.

"Там, где я сейчас нахожусь, особо планов не построишь. Верю в лучшее. Когда вернусь, буду планировать. Хотим жить в Черкассах, мы оба здесь родились. Это тот город, где я хотел бы прожить всю жизнь. Очень его люблю", – отметил Артемов.

Богдан с начала полномасштабной войны с Россией записался в тероборону. Через месяц он понял, что хочет воевать — пошел в военкомат и попросил повестку. До большой войны работал в компании "УкраВит".

"Работа нравилась. Хороший коллектив, все меня устраивало. Но я понял, что нужна помощь Украине. А с такими ребятами, как я, Украина придет к победе обязательно", – уверен он.

Невеста говорит, что знакома с женихом около 2 лет.

"Я хотела пойти с ним (воевать), но он меня не пустил. А вообще я визажистка. Буду ждать дома – такова судьба жен военных", – сказала Инна.

Напомним, что в России количество мобилизованных вычислили по числу срочных бракосочетаний мужчин, получивших повестки. По данным СМИ, за активный период мобилизации с сентября по октябрь 2022 года в армию РФ призвали более 527 тысяч человек.

Фокус в феврале этого года писал, что украинцы после начала большой войны с Россией вступали в брак на 4% активнее. В Кировоградской и Полтавской областях количество браков увеличилось в 1,6 и 1,5 раза.