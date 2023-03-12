Гаряча поїздка: бійця ЗСУ вивезли з Бахмута на власне весілля на танку (фото)

Український військовий Богдан Артемов зізнався, що шлях до Черкас був непростим. Покинути найгарячішу точку можна було однією дорогою, яку сильно розмили дощі.

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Український військовий Богдан Артемов виїхав на танку з передовим, щоб встигнути на весілля у Черкасах 11 березня з Інною Кульбашною. Про це повідомило "Суспільне".

Пара в останню мить вирішила зіграти весілля, підготовка зайняла близько тижня. Богдан бере участь у боях за Бахмут і зізнався, що шлях до Черкас був непростим.

Бійцю ЗСУ дали 10 днів відпустки на весілля

Бійцю ЗСУ дали 10 днів відпустки, після чого він знову повернеться на передову.

"Я не хвилююся, напередодні свята пережив емоції гостріше. Приїхав із Бахмута. Не був упевнений, що вийде приїхати, бо там дуже складна ситуація. Була проблема виїхати тому, що там залишилася одна дорога. Через дощі інші розмокли — скрізь бруд", — зазначив військовий.

Товариш Артемова хотів вивезти його легковим автомобілем, але вони застрягли. Допомогли друзі з 93-ї бригади — вивезли нареченого танком через поле.

"Потім підібрали інші військові друзі. Їхав майже 2 дні, там усі переправи розбиті. Дороги теж. Зараз почуваюся щасливим", – поділився він враженнями.

Глобальні плани пара поки що не будує

"Хочемо жити у Черкасах"

Глобальні плани пара поки що не будує, оскільки ситуація в країні не сприяє.

"Там, де я зараз перебуваю, особливо планів не побудуєш. Вірю в краще. Коли повернуся, плануватиму. Хочемо жити в Черкасах, ми обоє тут народилися. Це те місто, де я хотів би прожити все життя. Дуже його люблю", — зазначив Артемов.

Богдан з початку повномасштабної війни з Росією записався до тероборони. За місяць він зрозумів, що хоче воювати — пішов у військкомат і попросив повістку. До великої війни працював у компанії "Укравіт".

"Робота подобалася. Хороший колектив, все мене влаштовувало. Але я зрозумів, що потрібна допомога Україні. А з такими хлопцями, як я, Україна прийде до перемоги обов'язково", — впевнений він.

Наречена каже, що знайома із нареченим близько 2 років.

"Я хотіла піти з ним (воювати), але він мене не пустив. А взагалі я візажистка. Чекатиму вдома — така доля дружин військових", — сказала Інна.

Нагадаємо, що в Росії кількість мобілізованих вирахували за кількістю термінових одружень чоловіків, які отримали повістки. За даними ЗМІ, за активний період мобілізації з вересня до жовтня 2022 року до армії РФ призвали понад 527 тисяч осіб.

Фокус у лютому цього року писав, що українці після початку великої війни з Росією брали шлюб на 4% активніше. У Кіровоградській та Полтавській областях кількість шлюбів збільшилась у 1,6 та 1,5 раза.