Вертолет совершил аварийную посадку, а после приземления на нем обнаружили повреждение запчастей, сообщают российские журналисты.

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В Краснодарском крае русской Федерации экстренно посадили вертолет. Все списали на "диверсантов", которые якобы повредили важный болт. Об этом сообщает "SOTA".

Отмечается, что вертолет начал движение, когда что-то пошло не так. Пилоты заподозрили неисправность и экстренно посадили летательный аппарат. Причиной аварийной посадки стал намеренно срезанный неизвестными болт в системе шасси.

Местные сотрудники полиции уже объявили в розыск автора попытки диверсии.

Отмечается, что вынужденная посадка произошла на территории Ванкорского нефтегазового месторождения. Вертолет приземлился на одном из производственных участков.

После повреждения российского радиолокационного самолета А-50 в Беларуси существует реальная возможность, что Россия будет вынуждена полагаться на наземное управление и сопровождение истребителей, пока не будет развернут еще один самолет-наводчик. Об этом 9 марта сообщила британская разведка.

КГБ Беларуси рассматривает причастность спецслужб Польши к подрыву российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи. Это связано с тем, что вроде бы исполнители подрыва из числа так называемых беглецов, которые сейчас находятся на территории Польши, и они причастны к каналам организации доставки на территорию Республики Беларусь средств поражения и дронов.