Вертоліт здійснив аварійну посадку, а після приземлення на ньому знайшли пошкодження запчастин, повідомляють російські журналісти.

Related video

У Краснодарському краї Російської Федерації екстрено посадили вертоліт. Все списали на "диверсантів", які, нібито, пошкодили важливий болт. Про це повідомляє "SOTA".

Зазначається, що гелікоптер почав рух, коли щось пішло не так. Пілоти запідозрили несправність і екстрено посадили літальний апарат. Причиною аварійної посадки став навмисно зрізаний невідомими болт у системі шасі.

Місцеві співробітники поліції вже оголосили у розшук автора спроби диверсії.

Наголошується, що вимушена посадка відбулася на території Ванкорського нафтогазового родовища. Вертоліт приземлився на одній із виробничих ділянок.

Після пошкодження російського радіолокаційного літака А-50 у Білорусі існує реальна можливість, що Росія буде змушена покладатися на наземне керування та супровід винищувачів, доки не буде розгорнутий ще один літак-навідник. Про це 9 березня повідомила британська розвідка.

КДБ Білорусі розглядає причетність спецслужб Польщі до підриву російського літака А-50 на аеродромі Мачулищі. Це пов'язано з тим, що начебто виконавці підриву з числа так званих втікачів, які зараз перебувають на території Польщі, і вони причетні до каналів організації доставлення на територію Республіки Білорусь засобів ураження і дронів.