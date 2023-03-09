"Причетні спецслужби Польщі": у КДБ Білорусі озвучили нову версію диверсії у Мачулищах

Неназваний співробітник КДБ Білорусі розповів журналістам, що винні у диверсії на летовищі Мачулищі знаходяться у Польщі. Оперативник зауважив, що це свідчить про причетність польських спецслужб до підриву російського літака.

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КДБ Білорусі розглядає причетність спецслужб Польщі до підриву російського літака А-50 на аеродромі Мачулищі. Така версія виникла під час оперативно-розшукових дій. Про це заявив у телеефірі каналу "Білорусь 1" оперативний співробітник КДБ, повідомляє медіа "БЕЛТА".

"Про це свідчить той факт, що в ній (прим.ред.: операції) було залучено кілька осіб з числа так званих втікачів, які зараз перебувають на території Польщі. Ці люди причетні до каналів організації доставлення на територію Республіки Білорусь засобів ураження і дронів, забезпечення проникнення терориста на територію Республіки Білорусь, підготовки та реалізації маршрутів його евакуації", — заявив співробітник КДБ.

Підрив А-50 на аеродромі у Мачулищах: що вже відомо

Нагадаємо, вибухи у Мачулищах пролунали 26 лютого.

Того ж дня керівник об'єднання BYPOL Олександр Азаров повідомив, що операцію по підриву російського літака готували кілька місяців та провели білоруські партизани. За його словами, причетні до підриву А-50 одразу виїхали за кордон. Для реалізації плану партизани використали дрони.

1 березня у Міноборони Білорусі заявили що літак не пошкоджений. У соцмережах міністерства опублікували відео з літаком А-50, що пересувається аеродромом. Однак у моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" доказ розкритикували. Розслідувачі зазначили, що літак на відео не виконав основну свою функцію — не полетів.

Пізніше, 2 березня, у соцмережах опублікували відео підльоту українського дрона-камікадзе до А-50 на аеродромі у Мачулищах. У мережі зазначили: те, що безпілотник зміг підлетіти до літака, сісти на нього та відлетіти, доводить можливість знищення борту.

Вже 7 березня в ефірі того ж телеканалу показали нібито затриманого українського диверсанта, що підірвав літак А-50 на білоруському летовищі. У новинах показали затримання чоловіка та його зізнання, що працював на СБУ та виконував завдання знищити російський літак у Мачулищах. Він назвав себе Миколою Володимировичем Швецем та розповів про спеціальну підготовку у столиці.

Також 7 березня Олександр Лукашенко заявив, що затриманий нібито диверсант — росіянин. Чоловік, за словами самопроголошеного президента Білорусі, народився у Кривому Розі та жив у Криму, однак має два паспорти: і російський, і український. Ще Лукашенко розповів, що затриманий "добре знається на IT-технологіях".