"Причастны спецслужбы Польши": в КГБ Беларуси озвучили новую версию диверсии в Мачулищах

Неназванный сотрудник КГБ Беларуси рассказал журналистам, что виновные в диверсии на аэродроме Мачулищи находятся в Польше. Оперативник отметил, что это свидетельствует о причастности польских спецслужб к подрыву российского самолета.

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КГБ Беларуси рассматривает причастность спецслужб Польши к подрыву российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи. Такая версия возникла во время оперативно-розыскных действий. Об этом заявил в телеэфире канала "Беларусь 1" оперативный сотрудник КГБ, сообщает медиа "БЕЛТА".

"Об этом свидетельствует тот факт, что в ней (прим.ред. операции) было привлечено несколько человек из числа так называемых беглецов, которые сейчас находятся на территории Польши. Эти люди причастны к каналам организации доставки на территорию Республики Беларусь средств поражения и дронов, обеспечения проникновения террориста на территорию Республики Беларусь, подготовки и реализации маршрутов его эвакуации", — заявил сотрудник КГБ.

Подрыв А-50 на аэродроме в Мачулищах: что уже известно

Напомним, взрывы в Мачулищах прогремели 26 февраля.

В тот же день руководитель объединения BYPOL Александр Азаров сообщил, что операцию по подрыву российского самолета готовили несколько месяцев и провели белорусские партизаны. По его словам, причастные к подрыву А-50 сразу уехали за границу. Для реализации плана партизаны использовали дроны.

1 марта в Минобороны Беларуси заявили, что самолет не поврежден. В соцсетях министерства опубликовали видео с передвигающимся аэродромом самолетом А-50. Однако в мониторинговой группе "Белорусский Гаюн" доказательство подвергли критике. Расследователи отметили, что самолет на видео не выполнил свою основную функцию — не полетел.

Позже, 2 марта, в соцсетях опубликовали видео подлета украинского дрона-камикадзе к А-50 на аэродроме в Мачулищах. В сети отметили: то, что беспилотник смог подлететь к самолету, сесть на него и улететь, доказывает возможность уничтожения борта.

Уже 7 марта в эфире того же телеканала показали якобы задержанного украинского диверсанта, взорвавшего самолет А-50 на белорусском аэродроме. В новостях показали задержание мужчины и его признание, что работал на СБУ и выполнял задачу уничтожить российский самолет в Мачулищах. Он назвал себя Николаем Владимировичем Швецом и рассказал о специальной подготовке в столице.

Также 7 марта Александр Лукашенко заявил, что задержанный якобы диверсант — россиянин. Мужчина, по словам самопровозглашенного президента Беларуси, родился в Кривом Роге и жил в Крыму, однако имеет два паспорта: и российский, и украинский. Еще Лукашенко рассказал, что задержанный "хорошо разбирается в IT-технологиях".