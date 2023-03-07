"Заехал через Россию": показали "украинского диверсанта", подорвавшего самолет под Минском (видео)

Во время допроса силовиков Николай Швец назвал себя гражданином Украины и заявил, что пытался подорвать самолет в Мачулищах якобы по заданию СБУ.

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В Беларуси силовики задержали и показали на видео Николая Швеца — якобы украинского диверсанта, который подорвал ДРЛО А-50. Сюжет показали в эфире телеканала "1 Беларусь".

На видеокадрах показали, как силовики окружают частный дом, а потом врываются в него. Один из спецназначенцев одевает на полуголого мужчину, который лежит на полу, наручники. Потом задержанного выводят из дома и садят в служебный микроавтобус.

Далее зрителям показывают кадры, где задержанный мужчина называет себя 29-летним гражданином Украины Николаем Владимировичем Швецом.

По словам мужчины, он — диверсант, получивший от Службы безопасности Украины задание с помощью двух беспилотников уничтожить российский самолет ДРЛО А-50 в Мачулищах.

Специальную подготовку он якобы проходил в Киеве. А в Беларусь заехал через Российскую Федерацию, воспользовавшись поддельным российским паспортом.

Задержание "диверсанта" в Беларуси: что об этом известно

Во вторник, 7 марта, лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что белорусские силовики задержали "террориста" и несколько его сообщников, которые по приказу украинских спецслужб организовали атаку в "Мачулищах".

По его словам, "украинские диверсанты" атаковали аэродром в Мачулищах двумя дронами китайского производства, которые США передали Украине.

Лидер Беларуси настаивал на том, что за ЧП на военном аэродроме якобы стоит мужчина, завербованный СБУ. По словам политика, восемь месяцев назад ЦРУ и СБУ начали процесс подготовки завербованного террориста. Им якобы оказался мужчина, у которого было два паспорта: Украины и РФ. А сам украинец родился в Кривом Роге Днепропетровской области, но большую часть жизни прожил в Крыму. По образованию — специалист IT, хорошо разбирающийся в современных технологиях.

Кроме того, Лукашенко сообщил, что родственники подозреваемого в подрыве самолета в Мачулищах сейчас проживают в столице Украины, а также в Австрии.

Напомним, 26 февраля в Беларуси на аэродроме в Мачулищах произошли два взрыва. По информации проекта BYPOL, в результате атаки самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 получил значительные повреждения корпуса, авионики, антенны.

Фокус также писал о том, что Минское районное управление внутренних дел в конце февраля объявляло в розыск подозреваемого в подрыве самолета ДРЛО А-50. Ориентировку выдали на 29-летнего уроженца Крыма Николая Швеца.