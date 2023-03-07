"Заїхав через Росію": показали "українського диверсанта", який підірвав літак під Мінськом (відео)

Під час допиту силовиків Микола Швець назвав себе громадянином України та заявив, що намагався підірвати літак у Мачулищах нібито за завданням СБУ.

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У Білорусі силовики затримали та показали на відео Миколу Швеця — нібито українського диверсанта, який підірвав ДРЛО А-50. Сюжет показали в ефірі телеканалу "1 Білорусь".

На відеокадрах показали, як силовики оточують приватний будинок, а потім вриваються до нього. Один із спецпризначенців одягає на напівголого чоловіка, який лежить на підлозі, кайданки. Потім затриманого виводять із дому та садять у службовий мікроавтобус.

Далі глядачам показують кадри, де затриманий чоловік називає себе 29-річним громадянином України Миколою Володимировичем Швецем.

За словами чоловіка, він диверсант, який отримав від Служби безпеки України завдання за допомогою двох безпілотників знищити російський літак ДРЛО А-50 у Мачулищах.

Спеціальну підготовку він нібито проходив у Києві. А до Білорусі заїхав через Росію, скориставшись підробленим російським паспортом.

Затримання диверсанта в Білорусі: що про це відомо

У вівторок, 7 березня, лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що білоруські силовики затримали "терориста" та декількох його спільників, які за наказом українських спецслужб організували атаку в "Мачулищах".

За його словами, "українські диверсанти" атакували аеродром у Мачулищах двома дронами китайського виробництва, які США передали Україні.

Лідер Білорусі наполягав на тому, що за НП на військовому летовищі нібито стоїть чоловік, завербований СБУ. За словами політика, вісім місяців тому ЦРУ та СБУ розпочали процес підготовки завербованого терориста. Ним нібито виявився чоловік, який мав два паспорти: України та РФ. А сам українець народився у Кривому Розі Дніпропетровської області, але більшу частину життя прожив у Криму. За освітою — фахівець IT, який добре розуміється на сучасних технологіях.

Крім того, Лукашенко повідомив, що родичі підозрюваного у підриві літака в Мачулищах наразі проживають у столиці України, а також в Австрії.

Нагадаємо, 26 лютого в Білорусі на аеродромі в Мачулищах сталося два вибухи. За інформацією проєкту BYPOL, внаслідок атаки літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 отримав значні пошкодження корпусу, авіоніки, антени.

Фокус також писав про те, що Мінське районне управління внутрішніх справ наприкінці лютого оголошувало у розшук підозрюваного у підриві літака ДРЛО А-50. Орієнтування видали на 29-річного уродженця Криму Миколи Швеця.