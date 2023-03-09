Диверсія в Мачулищах: РФ тепер супроводжуватиме винищувачі на землі, — британська розвідка

За даними оборонного відомства, винищувачі МіГ-31 покладалися на радіолокаційну розвідку російського літака, оскільки в результаті модифікації вони видалили внутрішні радари для балансування.

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Після пошкодження радіолокаційного літака ДРЛО А-50 у Білорусі існує реальна можливість того, що спільна російсько-білоруська повітряна діяльність тепер буде змушена покладатися на наземне керування та супровід винищувачів, доки не буде розгорнутий ще один літак-навідник. Про це у чверть, 9 березня, повідомляє Військова розвідка Міноборони Великобританії.

За даними британських військових, А-50У, швидше за все, зараз переведено на ремонт до Таганрогу в Росії. Транзитний політ літака проходив на меншій, ніж зазвичай, висоті, ймовірно через пошкодження герметичної кабіни. Ймовірно, його атакували невеликою повітряною системою без екіпажу.

За даними розвідки Сполученого Королівства, А-50 забезпечував ситуаційну поінформованість для винищувачів МіГ-31, модифікованих для запуску балістичної ракети повітряного базування "Кинжал". Власне модифікація полягала в тому, що на винищувачах прибрали внутрішні радари для балансування. В результаті російські пілоти почали покладатися радіолокаційну розвідку А-50.

На аеродромі в Мачулищах підірвано військовий літак РФ

26 лютого білоруський проект BYPOL повідомив, що на військовому аеродромі в білоруському селищі Мачулищі було здійснено підрив російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

У той же день керівник об'єднання BYPOL Олександр Азаров повідомив, що атаку здійснили партизани з Білорусі, учасники плану "Перемога" за допомогою дронів, після чого вони успішно залишили територію республіки.

27 лютого Повітряні сили ЗСУ підтвердили інформацію про підрив російського розвідувального літака А-50 на аеродромі в Мачулищах.

Того ж дня, 27 лютого, білоруський лідер Олександр Лукашенко дав команду прикордонникам посилити безпекові заходи на кордоні з Україною після вибуху на аеродромі.

28 лютого Мінське РУВС повідомило про розшук підозрюваного у підриві російського літака Співробітники автопарків, медики та водії державних маршруток отримали орієнтування на 29-річного уродженця Криму Миколи Швеця.

Також 28 лютого журналіст американського телеканалу CNN опублікував у Twitter супутниковий знімок військового аеродрому в Мачулищах в Білорусі, зроблений аерокосмічною компанією Maxar Technologies.

1 березня в Міноборони Білорусі заявили про неушкодження літака А-50. Міноборони Білорусі показало кадри з рухомим літаком, але він не летів.

3 березня білоруські партизани показали, як підірвали російський літак у Мачулищах. Усі виконавці цієї спецоперації змогли виїхати до третіх країн, забравши із собою флешки із записами з дронів — від моменту зльоту до безпосередньо моменту вибуху.

Наступного дня, 4 березня, білоруські ЗМІ повідомляли, що літак відправили на ремонт до 325-го Авіаційного ремонтного заводу, що входить до "Таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу імені Г. М. Берієва".

7 березня Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі затримали "агента українських спецслужб" та його "спільників", які нібито причетні до підриву російського літака. Лукашенко також стверджував, що безпілотники змогли долетіти до аеродрому та підірвати російський військовий літак завдяки своїм маленьким розмірам. Нібито два китайські БПЛА купили у США, а потім передали до України.

8 березня секретар Ради нацбезпеки (РНБО) Олексій Данілов повідомив, що найближчим часом літак A-50 не функціонуватиме.