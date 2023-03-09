Диверсия в Мачулищах: РФ теперь будет сопровождать истребители на земле, — британская разведка

По данным оборонного ведомства, истребители МиГ-31 полагались на радиолокационную разведку российского самолета, так как в результате модификации у них удалили внутренние радары для балансировки.

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После повреждения радиолокационного самолета ДРЛО А-50 в Беларуси существует реальная возможность того, что совместная российско-белорусская воздушная деятельность теперь будет вынуждена полагаться на наземное управление и сопровождение истребителей, пока не будет развернут еще один самолет-наводчик. Об этом в четверт, 9 марта, сообщает Военная разведка Минобороны Великобритании.

По данным британских военных, А-50У, скорее всего, сейчас переведен на ремонт в Таганрог в России. Транзитный полет самолета проходил на меньшей, чем обычно, высоте, вероятно, из-за повреждения герметичной кабины. Вероятно, он был атакован небольшой воздушной системой без экипажа.

По данным разведки Соединенного Королевства, А-50 обеспечивал ситуационную осведомленность для истребителей МиГ-31, модифицированных для запуска баллистической ракеты воздушного базирования "Кинжал". Собственно, модификация заключалась в том, что на истребителях убрали внутренние радары для балансировки. В результате российские пилоты стали полагаться радиолокационную разведку А-50.

На аэродроме в Мачулищах подорван военный самолет РФ

26 февраля белорусский проект BYPOL сообщил, что на военном аэродроме в белорусском поселке Мачулищи был совершен подрыв российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

В тот же день руководитель объединения BYPOL Александр Азаров сообщил, что атаку осуществили партизаны из Беларуси, участники плана "Перамога", с помощью дронов, после чего они успешно покинули территорию республики.

27 февраля Воздушные силы ВСУ подтвердили информацию о подрыве российского разведывательного самолета А-50 на аэродроме в Мачулищах.

В тот же день, 27 февраля, белорусский лидер Александр Лукашенко дал команду пограничникам усилить меры безопасности на границе с Украиной после взрыва на аэродроме.

28 февраля Минское РУВД сообщило о розыске подозреваемого в подрыве российского самолета Сотрудники автопарков, медики и водители государственных маршруток получили ориентировку на 29-летнего уроженца Крыма Николая Швеца

Также 28 февраля журналист американского телеканала CNN опубликовал у себя в Twitter спутниковый снимок военного аэродрома в Мачулищах в Беларуси, сделанный аэрокосмической компанией Maxar Technologies.

1 марта в Минобороны Беларуси заявили о невредимости самолета А-50. Минобороны Беларуси показало кадры с самолетом, который двигается, но не летит.

3 марта белорусские партизаны показали, как взорвали российский самолет в Мачулищах. Все исполнители этой спецоперации смогли уехать в третьи страны, забрав с собой флешки с записями с дронов — от момента взлета до непосредственно момента взрыва.

На следующий день, 4 марта, белорусские СМИ сообщали, что самолет отправили на ремонт в 325-й Авиационный ремонтный завод, входящий в "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева".

7 марта Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси задержали "агента украинских спецслужб" и его "пособников", которые якобы причастны к подрыву российского самолета. Лукашенко также утверждал, что беспилотники смогли долететь до аэродрома и взорвать российский военный самолет благодаря своим маленьким размерам. Якобы два китайских БПЛА купили в США, а затем передали в Украину.

8 марта секретарь Совета нацбезопасности (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что в ближайшее время самолет A-50 не будет функционировать.