Из-за войны с РФ и Крыма: между Украиной и США наростают разногласия, — СМИ

По информации журналистов, в Белом доме растет недовольство из-за постоянных просьб Владимира Зеленского передать новые партии вооружения. Также конфликт усугубляется из-за желания руководства Украины вернуть оккупированный Крым военным путем.

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Между руководством Украины и США назревает конфликт по поводу завершения российско-украинской войны. Об этом сообщает Politico в своем материале от 12 марта.

По информации медиа, которое ссылается на свои источники среди американских чиновников, между двумя странами возникли очаги напряженности. Они касаются обстановки в Бахмуте, взрывов на трубопроводах "Северный поток" и позиции украинского президента Владимира Зеленского, который хочет с помощью ВСУ деоккупировать Крым.

"Между Вашингтоном и Киевом за кулисами растут разногласия по поводу целей войны и назревают потенциальные точки напряженности в вопросе о том, как и когда закончится конфликт (российско-украинская война, — ред.)", — констатирует издание.

Ситуация в Бахмуте

По состоянию на сегодня украинские военные продолжают оборонять город, который сильно пострадал в результате работы артиллерии.

В то же время в Вашингтоне обеспокоены тем, что военно-политическое руководство Украины уделяет обороне небольшого города в Донецкой области столько внимания. Союзники обеспокоены, что ВСУ тратят на оборону Бахмута недопустимо много живой силы и боеприпасов.

США америки опасаются, что такая позиция Украины лишит нашу страну возможности начать весеннее контрнаступление.

Поставки оружия в Украину

Недоразумения между военно-политическим руководством Украины и США возникло также в вопросе поставки необходимого вооружения и боеприпасов к нему. В Пентагоне считают, что предоставляют нашей стране достаточный объем военно-технической помощи.

По словам чиновников из Белого дома, которые дали медиа комментарии на правах анонимности, в администрации Байдена зреет недовольство из-за постоянных просьб украинского лидера Владимира Зеленского поставить ВСУ еще больше оружия. А некоторые представители Белого дома даже считают, что президент Украины не проявляет должной благодарности за оказанную помощь.

"Хотя Байден пообещал неизменную поддержку, США ясно дали понять Киеву, что они не могут бесконечно финансировать Украину на таком же уровне", — говорят собеседники издания.

Вопрос возвращения Крыма

Также в Белом доме считают, что Украина должна отказаться от идеи деоккупировать Крым военным путем.

По версии издания, официальные лица страны-союзницы считают, что настойчивые попытки ВСУ вернуть Крым только затягивают российско-украинскую войну.

Кроме того, в Пентагоне сомневаются, что украинские военные, несмотря на то, что они вооружены новейшим западным оружием, смогут вытеснить Россию из Крыма.

Военные преступления ВС РФ в Украине

"Небольшие трещины" между Украиной и США возникли также в вопросе ответственности российских военных за совершенные в нашей стране преступления. Отмечается, что Пентагон против предоставления Международному уголовному суду доказательств возможных военных преступлений России. Эта ситуация нанесла еще один удар по американо-украинскому единству.

Напомним, в США отклонили просьбу Зеленского о выступлении во время вручения "Оскара". Американская академия киноискусств не согласилась предоставить эфирное время президенту Владимиру Зеленскому на фоне падения поддержки американцами помощи Украине

Кроме того, 8 марта 45-й президент США Дональд Трамп заявил о готовности отдать РФ часть территорий Украины. В интервью журналисту Шону Хеннети экс-президент сказал, что пошел бы на такой шаг "в худшем случае". В результате СМИ пришлось вырезать не менее 30 секунд его выступления.