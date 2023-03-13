"Воссоединение с Тайванем должно быть неуклонным": Си Цзиньпин наметил цели на 3 срок

По словам китайского лидера, любое сепаратистское проявление Тайваня должно пресекаться, а КНР следует продвигать курс на "национальное возрождение" с Пекином.

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На Всекитайском собрании народных представителей председатель КНР Си Цзиньпин заявил, нужно продвигать идею национального возрождения и воссоединения с Китаем. Об этом сообщает The Guardian.

В ходе выступления Си озвучил свои приоритеты новой каденции правления. Одной из задач является "национальное воссоединение и возрождение" с Тайванем.

"Мы должны активно противостоять внешним силам и сепаратистской деятельности Тайваня за независимость. Мы должны неуклонно продвигать дело национального возрождения и воссоединения", — заявил Си Цзиньпин.

Также он подчеркнул необходимость способствовать мирному развитию по обе стороны Китайского пролива. При этом ранее он не исключал применения силы против Тайваня, так как это "исторический императив" на фоне нарастающей напряженности США с Китаем.

Си Цзиньпин утверждает, что нужно усилить армию, превратив ее в "великую стальную стену" для защиты национального суверенитета и интересов Китая.

"Безопасность — это основа развития. Стабильность — основа процветания", — сказал председатель КНР, подчеркивая важность экономической самостоятельности.

Также с началом третьего срока правления Си Цзиньпин начал менять верхушку правительства. Был назначен новый премьер-министр Ли Цян, министр обороны и ряд других назначений. Также была поставлена новая цель по экономическому росту Китая на уровне 5% по сравнению с 3% в 2022 году.

Напомним, 2 марта СМИ писали, что США одобрили продажу оружия Тайваню на 619 миллионов долларов, что позволит закупить ракеты и крылатые ракеты.

7 марта в МИД Китая заявили, что США не должны требовать от Китая не продавать оружия России, так как они продают вооружение Тайваню.