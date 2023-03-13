"Воз'єднання з Тайванем має бути неухильним": Сі Цзіньпін намітив цілі на 3 терміни

За словами китайського лідера, будь-який сепаратистський прояв Тайваню має припинятися, а КНР слід просувати курс на "національне відродження" з Пекіном.

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На Всекитайських зборах народних представників голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що потрібно просувати ідею національного відродження і возз'єднання з Китаєм. Про це повідомляє The Guardian.

Під час виступу Сі озвучив свої пріоритети нової каденції правління. Одним із завдань є "національне возз'єднання та відродження" з Тайванем.

"Ми повинні активно протистояти зовнішнім силам і сепаратистській діяльності Тайваню за незалежність. Ми повинні неухильно просувати справу національного відродження та возз'єднання", — заявив Сі Цзіньпін.

Також він наголосив на необхідності сприяти мирному розвитку з обох боків Китайської протоки. При цьому раніше він не заперечував можливості застосування сили проти Тайваню, оскільки це "історичний імператив" на тлі підвищеного напруження США з Китаєм.

Сі Цзіньпін стверджує, що потрібно посилити армію, перетворивши її на "велику сталеву стіну" для захисту національного суверенітету й інтересів Китаю.

"Безпека — це основа розвитку. Стабільність — основа процвітання", — сказав голова КНР, наголошуючи на важливості економічної самостійності.

Також із початком третього терміну правління Сі Цзіньпін почав міняти верхівку уряду. Було призначено нового прем'єр-міністра Лі Цяна, міністра оборони та низку інших призначень. Також було поставлено нову мету економічного росту Китаю на рівні 5% порівняно з 3% у 2022 році.

Нагадаємо, 2 березня ЗМІ писали, що США схвалили продаж зброї Тайваню на 619 мільйонів доларів, що дозволить закупити ракети та крилаті ракети.

7 березня в МЗС Китаю заявили, що США не повинні вимагати від Китаю не продавати зброю Росії, оскільки вони продають озброєння Тайваню.