США схвалили продаж зброї Тайваню на 619 мільйонів доларів, — Reuters

Схвалена Пентагоном програма передбачає, що союзники можуть одержати озброєння, враховуючи 200 зенітних ракет середньої дальності AMRAAM та 100 боєприпасів AGM-88B HARM.

Related video

Сполучені Штати схвалили потенційний продаж Тайваню нового озброєння на суму 619 мільйонів доларів, включно з ракетами для флоту, оскільки на острові стурбовані активністю китайських повітряних сил, пише Reuters сьогодні, 2 березня.

"Запропонований продаж сприятиме підвищенню здатності одержувача гарантувати захист свого повітряного простору, регіональну безпеку й оперативну сумісність зі Сполученими Штатами", — йдеться у заяві Міноборони США. За цією програмою Тайвань може отримати боєприпаси, враховуючи 200 зенітних ракет середньої дальності AMRAAM та 100 боєприпасів AGM-88B HARM.

Міністерство оборони Тайваню наголосило, що ракети допоможуть ефективно захищати повітряний простір від погроз і провокацій з боку Китаю та зміцнять оборонні запаси.

Основними підрядниками є Raytheon Technologies (RTX.N) та Lockheed Martin (LMT.N). Китай запровадив санкції проти обох компаній за продаж зброї Тайваню. МЗС Піднебесної заявило, що воно "рішуче" проти запланованого продажу, додавши, що США мають припинити будь-які військові контакти з острівною державою.

Нагадаємо, 22 лютого з'явилася інформація, що засекречений проєкт США під назвою AMASS, подробиці якого з'ясували журналісти, спрямований на глобальне придушення ППО противника за допомогою армії дронів. Він набере чинності й буде реалізований у тому випадку, якщо Китай наважиться на військову агресію проти Тайваню.

У понеділок, 27 лютого, розвідувальний літак ВМС США Boeing P-8 Poseidon пролетів над Тайванською протокою. З боку США такий маневр був спрямований на те, щоб заявити про право перебувати в міжнародному повітряному просторі, незважаючи на рішучі заперечення КНР.

У серпні 2022 року китайські винищувачі пролетіли над Тайванською протокою поблизу кордону Тайваню. Співрозмовник видання сказав, що кілька китайських військових кораблів із понеділка залишаються поблизу середньої лінії, материковий Китай та острів, проте які саме військові судна там знаходяться, він не уточнив.

У цей же період у Південно-Китайському морі армія Китаю розпочала чергові військові навчання на тлі потенційного візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі в Тайвань. У процесі навчань китайські війська проведуть стрільби із застосуванням бойових боєприпасів.

Заступниця помічника голови Держдепу США зі Східної Азії Юнг Пак 1 серпня заявила, що Китай демонструє агресивну та безвідповідальну поведінку в Південно-Китайському морі, яка може призвести до великого інциденту у суперечливих водах. За її словами, виникнення інциденту в регіоні лише питання часу.

Раніше Фокус повідомляв, що в МЗС Тайваню заявили про можливе вторгнення Китай на Тайвань у 2027-му році, коли Сі Цзіньпін переобиратиметься на четвертий термін як голова КНР.