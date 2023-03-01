Літак-розвідник ВМС США з'явився біля Тайваню: Китай підняв винищувач для перехоплення (відео)

У США стверджують, що політ проводився відповідно до міжнародного права. У КНР це назвали загрозою миру і стабільності.

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У понеділок, 27 лютого, розвідувальний літак ВМС США Boeing P-8 Poseidon пролетів над Тайванською протокою. З боку США такий маневр був спрямований на те, щоб заявити про право перебувати у міжнародному повітряному просторі, незважаючи на рішучі заперечення КНР. Про це повідомляє CNN.

У своїй заяві представники Сьомого оперативного флоту ВМС США наголосили, що політ проводився відповідно до міжнародного права.

Але представник військового командування армії КНР полковник Ши І звинуватив Вашингтон у розпалюванні напруженості. За його словами, поява американського літака поставила під загрозу мир та стабільність у Тайванській протоці.

Цю заяву підхопили китайські держЗМІ. Таблоїд Global Times написав, що політ протичовнового літака-розвідника американських ВМС був "черговою провокацією".

[ + – ] Журналісти CNN на борту літака ВМС

Однак офіційний Пекін спрямовує військову авіацію і кораблі в протоку практично щодня, тим самим чинячи тиск на острів.

[ + – ] Китайський винищувач

У вівторок представники Міноборони Тайваню заявили, що помітили 14 літаків і три кораблі китайських ВМС, причому чотири повітряні судна перетнули неформальну демаркаційну лінію.

Поява американського літака над протокою стала вже другою за останні кілька днів і привернула увагу китайських сил.

Минулої п'ятниці політ американського літака із журналістами CNN над Південно-Китайським морем поруч із Парасельськими островами супроводжував китайський винищувач. Китайці попросили американських пілотів не порушувати свій повітряний простір.

За словами журналістів, винищувач J-11, оснащений ракетами класу "повітря-повітря", тінню слідував за ними протягом 15 хвилин і знаходився за кілька метрів, тож можна було бачити китайського пілота.

[ + – ] Пілот китайського літака

Представники американського екіпажу назвали це звичайним днем у районі Південно-Китайського моря.

Нагадаємо, що, за оцінками російського підприємця Михайла Ходорковського, якщо Україна програє, розпочнеться війна США та Росії через Тайвань.

Раніше Фокус повідомляв, що в МЗС Тайваню заявили про можливе вторгнення Китаю на Тайвань у 2027-му році, коли Сі Цзіньпін переобиратиметься на четвертий термін як голова КНР.