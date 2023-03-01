Самолет-разведчик ВМС США появился возле Тайваня: Китай поднял истребитель для перехвата (видео)
В США утверждают, что полет проводился в соответствии с международным правом. В КНР же это назвали угрозой миру и стабильности.
В понедельник, 27 февраля, разведывательный самолет ВМС США Boeing P-8 Poseidon пролетел над Тайваньским проливом. Со стороны США такой маневр был направлен на то, чтобы заявить о праве находиться в международном воздушном пространстве, несмотря на решительные возражения со стороны КНР. Об этом сообщает CNN.
В своем заявлении представители Седьмого оперативного флота ВМС США отметили, что полет проводился в соответствии с международным правом.
Но представитель военного командования армии КНР полковник Ши И обвинил Вашингтон разжигании напряженности. По его словам, появление американского самолета поставило под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе.
Это заявление подхватили китайские госСМИ. Таблоид Global Times написал, что полет противолодочного самолета-разведчика американских ВМС был "очередной провокацией".
Однако официальный Пекин направляет военную авиацию и корабли в пролив практически ежедневно, тем самым оказывая давление на остров.
Во вторник представители Минобороны Тайваня заявили, что заметили 14 самолетов и три корабля китайских ВМС, причем четыре воздушных судна пересекли неформальную демаркационную линию.
Появление американского самолета над проливом стало уже вторым за последние несколько дней и привлекло внимание китайских сил.
В минувшую пятницу полет американского самолета с журналистами CNN над Южно-Китайским морем рядом с Парасельскими островами сопровождал китайский истребитель. Китайцы попросили американских пилотов не нарушать свое воздушное пространство.
По словам журналистов, истребитель J-11, оснащенный ракетами класса "воздух-воздух", тенью следовал за ними в течение 15 минут и находился в нескольких метрах, так что можно было видеть китайского пилота.
Представители американского экипажа назвали это обычным днем в районе Южно-Китайского моря.
Напомним, что, по оценкам российского предпринимателя Михаила Ходорковского, если Украина проиграет, начнется война США и России из-за Тайваня.
Ранее Фокус сообщал, что в МИД Тайваня заявили о возможном вторжении Китай на Тайвань в 2027-м году, когда Си Цзиньпин будет переизбираться на четвертый срок в качестве председателя КНР.