Самолет-разведчик ВМС США появился возле Тайваня: Китай поднял истребитель для перехвата (видео)

В США утверждают, что полет проводился в соответствии с международным правом. В КНР же это назвали угрозой миру и стабильности.

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В понедельник, 27 февраля, разведывательный самолет ВМС США Boeing P-8 Poseidon пролетел над Тайваньским проливом. Со стороны США такой маневр был направлен на то, чтобы заявить о праве находиться в международном воздушном пространстве, несмотря на решительные возражения со стороны КНР. Об этом сообщает CNN.

В своем заявлении представители Седьмого оперативного флота ВМС США отметили, что полет проводился в соответствии с международным правом.

Но представитель военного командования армии КНР полковник Ши И обвинил Вашингтон разжигании напряженности. По его словам, появление американского самолета поставило под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Это заявление подхватили китайские госСМИ. Таблоид Global Times написал, что полет противолодочного самолета-разведчика американских ВМС был "очередной провокацией".

[ + – ] Журналисты CNN на борту самолета ВМС

Однако официальный Пекин направляет военную авиацию и корабли в пролив практически ежедневно, тем самым оказывая давление на остров.

[ + – ] Китайский истребитель

Во вторник представители Минобороны Тайваня заявили, что заметили 14 самолетов и три корабля китайских ВМС, причем четыре воздушных судна пересекли неформальную демаркационную линию.

Появление американского самолета над проливом стало уже вторым за последние несколько дней и привлекло внимание китайских сил.

В минувшую пятницу полет американского самолета с журналистами CNN над Южно-Китайским морем рядом с Парасельскими островами сопровождал китайский истребитель. Китайцы попросили американских пилотов не нарушать свое воздушное пространство.

По словам журналистов, истребитель J-11, оснащенный ракетами класса "воздух-воздух", тенью следовал за ними в течение 15 минут и находился в нескольких метрах, так что можно было видеть китайского пилота.

[ + – ] Пилот китайского самолета

Представители американского экипажа назвали это обычным днем в районе Южно-Китайского моря.

Напомним, что, по оценкам российского предпринимателя Михаила Ходорковского, если Украина проиграет, начнется война США и России из-за Тайваня.

Ранее Фокус сообщал, что в МИД Тайваня заявили о возможном вторжении Китай на Тайвань в 2027-м году, когда Си Цзиньпин будет переизбираться на четвертый срок в качестве председателя КНР.