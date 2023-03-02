США одобрили продажу оружия Тайваню на 619 миллионов долларов, — Reuters

Одобренная Пентагоном программа предусматривает, что союзники могут получить вооружение, включая 200 зенитных ракет средней дальности AMRAAM и 100 боеприпасов AGM-88B HARM.

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Соединенные Штаты одобрили потенциальную продажу Тайваню нового вооружения на сумму 619 миллионов долларов, включая ракеты для флота, так как на острове обеспокоены активностью китайских воздушных сил, пишет Reuters сегодня, 2 марта.

"Предложенная продажа будет способствовать повышению способности получателя обеспечить защиту своего воздушного пространства, региональную безопасность и оперативную совместимость с Соединенными Штатами", — говорится в заявлении Минобороны США. По этой программе Тайвань может получить боеприпасы, включая 200 зенитных ракет средней дальности AMRAAM и 100 боеприпасов AGM-88B HARM.

Министерство обороны Тайваня подчеркнуло, что ракеты помогут эффективно защищать воздушное пространство от угроз и провокаций со стороны Китая и укрепят оборонные запасы.

Основными подрядчиками являются Raytheon Technologies (RTX.N) и Lockheed Martin (LMT.N). Китай ввел санкции против обеих компаний за продажу оружия Тайваню. МИД Поднебесной заявило, что оно "решительно" против запланированной продажи, добавив, что США должны прекратить любые военные контакты с островным государством.

Напомним, 22 февраля появилась информаия, что засекреченный проект США под названием AMASS, подробности которого выяснили журналисты, направлен на глобальное подавление ПВО противника с помощью армии дронов. Он вступит в силу и будет реализован в том случае, если Китай решится на военную агрессию против Тайваня.

В понедельник, 27 февраля, разведывательный самолет ВМС США Boeing P-8 Poseidon пролетел над Тайваньским проливом. Со стороны США такой маневр был направлен на то, чтобы заявить о праве находиться в международном воздушном пространстве, несмотря на решительные возражения со стороны КНР

В августе 2022 китайские истребители пролетели над Тайваньским проливом вблизи границы Тайваня. Собеседник издания сказал, что несколько китайских военных кораблей с понедельника остаются вблизи средней линии, материковый Китай и остров, однако какие именно военные суда там находятся он не уточнил.

В этот же период в Южно-Китайском море армия Китая начала очередные военные учения на фоне потенциального визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань. В ходе учений китайские войска проведут стрельбы с применением боевых боеприпасов.

Заместитель помощника главы Госдепа США по Восточной Азии Юнг Пак 1 августа заявила, что Китай демонстрирует агрессивное и безответственное поведение в Южно-Китайском море, которое может привести к крупному инциденту в спорных водах. По ее словам, возникновение инцидента в регионе — лишь вопрос времени.

Ранее Фокус сообщал, что в МИД Тайваня заявили о возможном вторжении Китай на Тайвань в 2027-м году, когда Си Цзиньпин будет переизбираться на четвертый срок в качестве председателя КНР.