Во Львове суд оштрафовал на 102 тыс. грн военную медсестру за отказ ехать на фронт, – СМИ

Младшая сержантка из Львова отказалась выполнять приказ и не поехала в зону боевых действий.

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Военная медсестра получила 102 тысяч гривен штрафа, поскольку не согласилась выполнить приказ и не поехала в служебную командировку в зону боевых действий. Соответствующее постановление объявил Лычаковский районный суд Львова, пишет Zaxid.net 13 марта.

В приговоре судебной инстанции, который датируется 8 марта, указано, что львовянка работает в одной из воинских частей в должности операционной медсестры нейрохирургического отделения. В ноябре 2022 года младшему сержанту приказали отправиться в зону боевых действий, но в служебную командировку она ехать не собиралась.

В ходе досудебного расследования с прокурором было заключено соглашение о знании виновности. Суд вынес постановление о штрафе.

В сообщении издания отмечено, что дело рассматривал судья Сергей Гирич. Он на основании доказательств решил признать медсестру виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 402 УК (неподчинение). Представление апелляции на приговор еще предусмотрено.

Как сообщал Фокус, в Минобороны планируют уклоняющихся от военной службы призывать в ряды Вооруженных сил Украины. В ведомстве назвали это "не категорией тяжких преступлений", потому законодательные нормы не предусматривают препятствий для мобилизации в армию таких лиц.

Ранее специалисты Opendatabot сообщили, сколько уголовных производств за время проведения мобилизации в 2022 году возбудили против граждан, отказавшихся выполнять военную обязанность. В течение прошлого года наибольшее количество соответствующих производств зарегистрировали в течение марта — 282 дела. В последующие месяцы их количество демонстрировало тенденцию к снижению. Уже в декабре 2022 года выписали в 10 раз меньше производств. В общей сложности это 1108 производств за весь год.