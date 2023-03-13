У Львові суд оштрафував на 102 тис. грн військову медсестру за відмову їхати на фронт, – ЗМІ
Молодша сержантка зі Львова відмовилася виконувати наказ та не поїхала до зони бойових дій.
Військова медсестра отримала 102 тисячі гривень штрафу, оскільки не погодилася виконати наказ та не поїхала у службове відрядження до зони бойових дій. Відповідну постанову оголосив Личаківський районний суд Львова, пише 13 березня Zaxid.net.
У вироку судової інстанції, який датується 8 березня, вказано, що львів’янка працює в одній з військових частин на посаді операційної медсестри нейрохірургічного відділення. У листопаді 2022 року молодшій сержантці наказали відправитися до зони бойових дій, але у службове відрядження вона їхати не мала наміру.
Під час досудового розслідування з прокурором була укладена угода про знання винуватості. Суд виніс постанову щодо штрафу.
У повідомленні видання зазначено, що справу розглядав суддя Сергій Гирич. Він на підставі доказів вирішив визнати медсестру винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 402 ККУ (непокора). Подання апеляції на вирок ще передбачене.
Як повідомляв Фокус, у Міноборони планують тих, хто ухилявся від військової служби, призивати до лав Збройних сил України. У відомстві назвали це "не категорією тяжких злочинів", тому законодавчі норми не передбачають перешкод для мобілізації до армії таких осіб.
Раніше фахівці Opendatabot повідомили, скільки кримінальних проваджень за час проведення мобілізації у 2022 році розпочали проти громадян, які відмовилися виконувати військовий обов'язок. Протягом минулого року найбільшу кількість відповідних проваджень зареєстрували протягом березня — 282 справи. У наступні місяці їхня кількість демонструвала тенденцію до зниження. Вже в грудні 2022 року виписали у 10 разів менше проваджень. Загалом це 1108 проваджень за весь рік.