В ВМС США меньше одной трети десантного флота находится в боевой готовности, – генерал

В последние 10 лет в Штатах уровень готовности не превышал 50%, что не удовлетворяет морскую пехоту. Из-за этого США не смогли отреагировать на вторжение РФ в Украину и землетрясение в Турции.

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Военно-морские силы столкнулись с крайне низким уровнем готовности десантных кораблей к операции. Из-за этого уже откладываются важные миссии. Об этом сообщает Defense One.

Генерал морской пехоты Дэвид Бергер заявил, что готовность десантного флота на данный момент составляет 32%.

"Проснулся сегодня утром, проверил, какая степень готовности — она составляет 32%. Мы не можем жить с этим. Мы не можем жить с 32-процентной степенью готовности. И за последнее десятилетие уровень составляет менее 50 процентов", — заявил генерал Дэвид Бергер.

Уровень готовности — это доля кораблей, которые могут быть развернуты в составе группы десантной готовности из трех кораблей. В среднем последние 10 лет в ВМФ США показатель готовности находился на уровне 46%. Рекордно низкий показатель был 39% в 2015 году. Нынешние 32% — это краткосрочный показатель, так как много кораблей находится на техобслуживании.

За последние 13 месяцев морским пехотинцам дважды не удавалось развернуться на срочные миссии. В феврале 2022 года из-за проблем с техническим обслуживанием экстренное реагирование на вторжение в Украину было задержано А в прошлом месяце Корпусу не хватило кораблей, необходимых для отправки морских пехотинцев на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии.

В Институте Гудзона Браян Кларк называет оперативную готовность военных кораблей самой большой проблемой американского флота. Часть кораблей вовремя не проходит техобслуживание, тогда как другая часть ремонтируется дольше, из-за более плохого состояния, чем ожидалось.

Бергер считает, что в краткосрочной перспективе помочь решить проблему может быть отказ от вывода из эксплуатации 30-летних десантных кораблей. Иначе существуют риски боеспособности флота. В дальнейшем показатели должны существенно улучшится.

"Цель флота — 80% готовность. Нам предстоит долгий путь", — резюмировал Бергер.

Напомним, 23 февраля в ВМС США заявили, что американский флот не способен противостоять китайским верфям по мощности производства.

20 февраля СМИ писали, что Lockheed Martin получил контракт на производство гиперзвуковых ракет для эсминцев Zumwalt.