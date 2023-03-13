У ВМС США менше однієї третини десантного флоту перебуває у бойовій готовності, – генерал

В останні 10 років у Штатах рівень готовності не перевищував 50%, що не задовольняє морську піхоту. Через це США не змогли відреагувати на вторгнення РФ в Україну та землетрус у Туреччині.

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Військово-морські сили зіткнулися з украй низьким рівнем готовності десантних кораблів до операції. Тому вже відкладаються важливі місії. Про це повідомляє Defense One.

Генерал морської піхоти Девід Бергер заявив, що готовність десантного флоту зараз становить 32%.

"Прокинувся сьогодні вранці, перевірив, який ступінь готовності — він становить 32%. Ми не можемо жити з цим. Ми не можемо жити з 32-відсотковим ступенем готовності. І за останнє десятиліття рівень становить менше 50 відсотків", — заявив генерал Девід Бергер. .

Рівень готовності — це частка кораблів, які можуть бути розгорнуті у складі групи десантної готовності із трьох кораблів. У середньому останні 10 років у ВМФ США показник готовності був на рівні 46%. Рекордно низький показник був 39% у 2015 році. Нинішні 32% — це короткостроковий показник, оскільки багато кораблів перебуває на техобслуговуванні.

За останніх 13 місяців морським піхотинцям двічі не вдавалося розвернутися на термінові місії. У лютому 2022 року через проблеми з технічним обслуговуванням екстрене реагування на вторгнення в Україну було затримано. А минулого місяця Корпусу не вистачило кораблів, необхідних для відправки морських піхотинців на допомогу постраждалим від землетрусу в Туреччині та Сирії.

В Інституті Гудзона Браян Кларк називає оперативну готовність військових кораблів найбільшою проблемою американського флоту. Частина кораблів вчасно не проходить техобслуговування, тоді як інша частина ремонтується довше через більш поганий стан, ніж очікувалося.

Бергер вважає, що у короткостроковій перспективі допомогти вирішити проблему може бути відмова від виведення з експлуатації 30-річних десантних кораблів. Інакше є ризики боєздатності флоту. Надалі показники мають суттєво покращитися.

"Мета флоту — 80% готовність. На нас чекає довгий шлях", — резюмував Бергер.

Нагадаємо, 23 лютого у ВМС США заявили, що американський флот не здатний протистояти китайським верфям за потужністю виробництва.

20 лютого ЗМІ писали, що Lockheed Martin отримав контракт на виробництво гіперзвукових ракет для есмінців Zumwalt.