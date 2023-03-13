Собирают тела солдат и роют траншеи: РФ наняла в Украину выходцев из Центральной Азии, — СМИ

По информации журналистов, несмотря на предупреждения властей, на оккупированные территории Украины едут и мужчины, и женщины. Российские фирмы предлагают им зарплату от $2000 до $3300 в месяц.

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Российские фирмы наняли сотни мигрантов из Центральной Азии на работу на оккупированных украинских территориях. Там они собирают тела российских солдат, роют траншеи и ремонтируют разрушенные в результате военных действий здания. Об этом сообщает киргизская редакция "Радио Свободы" — "Радио Азатык".

По информации журналистов, правительства государств в Центральной Азии предупреждали своих граждан не ехать в Украину, а Киев считает их пособниками оккупантов.

Мигрант из Кыргызстана по имени Урмат рассказал изданию, что подписал контракт с российской компанией. По условиям документа, мужчина будет получать 120 долларов в день за сбор тел погибших российских военных. Он заявил, что осознает связанные с такой работой риски, и обсудил эту тему с другими кыргызскими мигрантами, работающими на линии соприкосновения.

"Они рассказывали мне, что иногда попадают под обстрел и что людей убивают. Они делают такую работу, потому что находятся в отчаянии — у некоторых есть долги", — сказал кыргызский мигрант.

В издании отмечают, что большинство из гастарбайтеров работают на стройках в разрушенных из-за боевых действий городах, в частности, в Мариуполе.

На работу в Украину едут также женщины. Им предлагали работу в военных госпиталях, столовых и на фабриках на оккупированных территориях на востоке.

Как удалось узнать журналистам, основным стимулом для мигрантов являются деньги. Им предлагают зарплату от $2000 до $3300 в месяц, что намного выше, чем рабочие могут заработать в России. Некоторые же работники получают от $700 до $1200.

Мужчина по имени Сорбон из Таджикистана сообщил, что работа в Украине рекламируется на сайтах, в группах Telegram и других социальных сетях. Также они узнают о вакансиях через своих работодателей и по "сарафанному радио".

Напомним, 22 февраля СМИ писали, что в России ограничили выдачу тел убитых на войне в Украине солдат из-за огромной нагрузки на морги, с которыми их работники уже не справляются. По информации журналистов, ограничения на выдачу трупов российских солдат уже действуют на Северном Кавказе и на Южном Урале.

Ранее, 9 февраля, в Генштабе рассказали, что российские войска сжигают трупы своих военных в Запорожской области. Местные жители Токмака уже жалуются на постоянную трупную вонь в юго-восточном районе города.