Збирають тіла солдатів і риють траншеї: РФ найняла в Україну вихідців із Центральної Азії, — ЗМІ

За інформацією журналістів, незважаючи на попередження влади, на окуповані території України їдуть і чоловіки, і жінки. Російські фірми пропонують їм зарплату від $2000 до $3300 на місяць.

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Російські фірми найняли сотні мігрантів із Центральної Азії на роботу на окупованих українських територіях. Там вони збирають тіла російських солдатів, риють траншеї та ремонтують будівлі, зруйновані внаслідок воєнних дій. Про це повідомляє киргизька редакція "Радіо Свободи" — "Радіо Азатик".

За інформацією журналістів, уряди держав у Центральній Азії попереджали своїх громадян не їхати в Україну, а Київ вважає їх спільниками окупантів.

Мігрант із Киргизстану на ім'я Урмат розповів виданню, що підписав контракт із російською компанією. За умовами документа, чоловік отримуватиме 120 доларів на день за збір тіл загиблих російських військових. Він заявив, що усвідомлює пов'язані з такою роботою ризики, і обговорив цю тему з іншими киргизькими мігрантами, які працюють на лінії зіткнення.

"Вони розповідали мені, що іноді потрапляють під обстріл і що людей вбивають. Вони роблять таку роботу тому, що перебувають у відчаї — у деяких є борги", — сказав киргизький мігрант.

У виданні зазначають, що більшість із заробітчан працюють на будівництвах у зруйнованих через бойові дії містах, зокрема, в Маріуполі.

На роботу в Україну їдуть також жінки. Їм пропонували роботу у військових госпіталях, їдальнях та на фабриках на окупованих територіях на сході.

Як вдалося дізнатися журналістам, основним стимулом для мігрантів є гроші. Їм пропонують зарплату від $2000 до $3300 на місяць, що набагато більше, ніж робітники можуть заробити в Росії. Деякі ж працівники отримують від $700 до $1200.

Чоловік на ім'я Сорбон із Таджикистану повідомив, що робота в Україні рекламується на сайтах, у групах Telegram та інших соціальних мережах. Також вони дізнаються про вакансії через своїх роботодавців і через "сарафанне радіо".

Нагадаємо, 22 лютого ЗМІ писали, що в Росії обмежили видачу тіл убитих на війні в Україні солдатів через величезне навантаження на морги, з якими їхні працівники вже не справляються. За інформацією журналістів, обмеження на видачу трупів російських солдатів вже діють на Північному Кавказі та на Південному Уралі.

Раніше, 9 лютого, у Генштабі розповіли, що російські війська спалюють трупи своїх військових у Запорізькій області. Місцеві жителі Токмака вже скаржаться на постійний трупний сморід у південно-східному районі міста.