Военком Харьковской области объявил о раздаче повесток в "Дії": Минцифры отреагировало

По словам военного комиссара Харьковского областного ТЦК, все военнообязанные мужчины попадут в реестр "Оберіг", его подвяжут к "Дії". Власти уверяют, что этот реестр никак не связан с приложением.

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Министерство цифровой трансформации Украины обещает не выдавать повестки в военкоматы в приложении "Дїя", несмотря на заявления некоторых военкомов. Об этом в комментарии изданию NV рассказал 13 марта руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Украины Мстислав Баник.

"В "Дїї" повесток не будет. Что касается военного учета — данные о военнообязанных находятся в реестре "Оберіг", который принадлежит Минобороны. К "Дії" этот реестр не имеет никакого отношения, потому что "Дія" — это не реестр", — объяснил он.

В Украине повестки можно получить в любом месте Фото: Скриншот

Повестки в "Дії" — военком из Харькова говорит, что все к этому идет

По словам военного комиссара Харьковского областного территориального центра комплектования (ТЦК) Владимира Арапа, электронной базы лиц, получившим повестки, в Харьковской области нет.

В регионе в рамках программы "Оберіг" создавался реестр военнообязанных, но пока он не готов, поскольку работы приостанавливали, заявил он.

Люди смогут получать повестки через "Дію", говорил военный комиссар Харьковского областного ТЦК

"База набирается. В скором будущем все наши военнообязанные будут в этом реестре, его подвяжут к "Дії". Люди смогут даже получать повестки через "Дію" и вызовы в ТЦК будут осуществляться уже в электронном виде. К этому все идет", – отметил Арап.

Сроков нововведений военком не называл.

Напомним, что киберспециалисты СБУ заблокировали 26 Telegram-каналов, в которых сообщалось о местах сбора военкомов в разных городах. Администраторам ресурсов грозит 10 лет тюрьмы.

Фокус ранее писал, что Шевченковский ТЦК выдал повестку артисту Владиславу Левицкому. Он погиб в автокатастрофе в 2015 году.