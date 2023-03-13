Військком Харківської області оголосив про роздачу повісток у "Дії": Мінцифри відреагувало

За словами військового комісара Харківського обласного ТЦК, усі військовозобов'язані чоловіки потраплять до реєстру "Оберіг", його підв'яжуть до "Дії". Влада запевняє, що цей реєстр ніяк не пов'язаний із додатком.

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Міністерство цифрової трансформації України обіцяє не видавати повістки до військкоматів у додатку "Дія", попри заяви деяких військкомів. Про це в коментарі виданню NV розповів 13 березня керівник розвитку електронних послуг Мінцифри України Мстислав Банік.

"У "Дії" повісток не буде. Щодо військового обліку — дані про військовозобов'язаних перебувають у реєстрі "Оберіг", який належить Міноборони. До "Дії" цей реєстр не має жодного стосунку, тому що "Дія" — це не реєстр", — пояснив він.

В Україні повістки можна отримати в будь-якому місці Фото: Скриншот

Повістка в "Дії" — військком із Харкова каже, що все до цього йде

За словамивійськового комісара Харківського обласного територіального центру комплектування (ТЦК) Володимира Арапа, електронної бази осіб, які отримали повістки, у Харківській області немає.

У регіоні в межах програми "Оберіг" створювався реєстр військовозобов'язаних, але поки що він не готовий, оскільки роботи призупиняли, заявив він.

Люди зможуть отримувати повістки через "Дію", говорив військовий комісар Харківського обласного ТЦК

"База набирається. Незабаром усі наші військовозобов'язані будуть у цьому реєстрі, його підв'яжуть до "Дії". Люди зможуть навіть отримувати повістки через "Дію", і виклики в ТЦК здійснюватимуться вже в електронному вигляді. До цього все йде", — зазначив Арап.

Термінів нововведень військком не називав.

Нагадаємо, що кіберфахівці СБУ заблокували 26 Telegram-каналів, де повідомлялося про місця збору військкомів у різних містах. Адміністраторам ресурсів загрожує 10 років ув'язнення.

Фокус раніше писав, що Шевченківський ТЦК видав повістку артисту Владиславу Левицькому. Він загинув в автокатастрофі у 2015 році.