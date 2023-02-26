Співак Владислав Левицький, який загинув 8 років тому в ДТП, отримав повістку до військкомату, — соцмережі

Повістка була виписана на справжнє ім'я артиста — Левицькому Василеві. Представники місцевого ТЦК стверджують, що не отримували інформації щодо загибелі співака.

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Шевченківський територіальний центр комплектування і соціальної підтримки відправив повістку українському артисту Владиславу Левицькому, який загинув в автомобільній аварії ще в 2015 році. Про це повідомила Мар'яна Волошин у Facebook.

"І мертвим, і живим, і ненародженим… Цікаво, чим члени Шевченківського РЦК і СП займаються на роботі разом зі своїм ВО керівником? Перепрошую, але складається враження, що одне дурне пише, друге ставить свій підпис і печатку, і нікому нема справи до того — що там", — обурилася Мар'яна Волошин.

До публікації також додається фото повістки, виписаної Шевченківським ТЦК та СП Левицькому Василю Ярославовичу (справжнє ім'я артиста).

[ + – ] Владислав Левицький отримав повістку після смерті

Реакція Шевченківського РТЦК та СП

Видання Zaxid.net повідомляє з посиланням на начальника Львівського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Олександра Тищенка, що повістки виписували за списками від Шевченківської районної адміністрації.

"Це не вина військкомату, військкомат виписує тим людям, які перебувають на обліку. Шевченківська райадміністрація не повідомила нам, що ця людина померла", — пояснив Тищенко.

Зі свого боку, Шевченківський РТЦК та СП видав доповідь, в якій йдеться про те, що відомство не отримувало інформацію про смерть Владислава Левицького.

[ + – ] До Шевченківського РТЦК та СП не надходило даних про смерть Левицького

Зазначимо, що Владислав Левицький загинув 3 липня 2015 року в ДТП поблизу села Велика Ольшаниця Золочівського району Львівської області. Унаслідок зіткнення машини Владислава з вантажівкою, співак, його сестра та племінниця загинули на місці.

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