Певец Владислав Левицкий, погибший 8 лет назад в ДТП, получил повестку в военкомат, — соцсети

Повестка была выписана на настоящее имя артиста — Левицкому Василию. Представители местного ТЦК утверждают, что не получали информацию о гибели певца.

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Шевченковский территориальный центр комплектования и социальной поддержки отправил повестку украинскому артисту Владиславу Левицкому, который погиб в автомобильной аварии еще в 2015 году. Об этом сообщила Марьяна Волошин в Facebook.

"И мертвым, и живым, и нерожденным… Интересно, чем члены Шевченковского РТЦК и СП занимаются на работе вместе со своим ВО руководителем? Извиняюсь, но создается впечатление, что одно глупое пишет, второе ставит свою подпись и печать, и никому нет дела до того – что там", — возмутилась Марьяна Волошин.

К публикации также прилагается фото повестки, выписанной Шевченковским ТЦК и СП Левицкому Василию Ярославовичу (настоящее имя артиста).

[ + – ] Владислав Левицкий получил повестку после смерти

Реакция Шевченковского РТЦК и СП

Издание Zaxid.net сообщает со ссылкой на начальника Львовского областного центра комплектования и социальной поддержки Александра Тищенко, что повестки выписывали по спискам от Шевченковской районной администрации.

"Это не вина военкомата, военкомат выписывает тем людям, которые состоят на учете. Шевченковская райадминистрация не сообщила нам, что этот человек умер", – объяснил Тищенко.

В свою очередь Шевченковский РТЦК и СП выдал доклад, в котором говорится, что ведомство не получало информацию о смерти Владислава Левицкого.

[ + – ] В Шевченковский РТЦК и СП не поступало данных о смерти Левицкого

Отметим, что Владислав Левицкий погиб 3 июля 2015 года в ДТП вблизи села Большая Ольшаница Золочевского района Львовской области. В результате столкновения машины Владислава с грузовиком, певец, его сестра и племянница погибли на месте.

Напомним, что в 2023 году работодатели в Украине должны участвовать в воинском учете сотрудников. Принимать на работу военнообязанных могут только после взятия на воинский учет, а женщин из медицинских вузов ставят на учет с последнего курса.

21 февраля руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что украинские военкоматы работают над оснащением сотрудников бодикамерами для фиксации вручения повесток военнообязанным.

19 февраля начальник Львовского областного военкомата Александр Тищенко сообщил, что военнообязанным мужчинам в Украине могут вручить повестки на улице, блокпостах, по месту работы и проживания.