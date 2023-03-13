"Китай должен услышать Украину": США призвали Си Цзиньпина позвонить Зеленскому

По словам представителя Белого дома Джейка Салливана, диалог между Си Цзиньпином и Зеленским поможет удержать Китай от оказания помощи России.

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Официальные лица США призвали главу КНР Си Цзиньпина организовать переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленском. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По словам американского чиновника, в Вашингтоне рассчитывают на то, что этот разговор действительно произойдет, так как Пекин должен услышать украинскую точку зрения о войне с Россией.

"Мы призывали президента Си связаться с президентом Зеленским, потому что мы считаем, что КНР и сам президент Си должны услышать непосредственно украинскую, а не только российскую точку зрения по этому вопросу (войне — ред.)", — сказал Салливан.

Он также отметил, что американские чиновники обращались с просьбой к Пекину в частном и публичном форматах. При этом с Киевом американцы по этому поводу связались в понедельник 13 марта, однако официального подтверждения того, что разговор Зеленского и Си Цзиньпина в телефонном режиме или видеоформате все-таки состоится, пока нет.

По словам Салливана, разговор Зеленского с Си Цзиньпином помог бы внести корректировки в восприятие войны Китаем. Также это может удержать КНР от помощи России.

Напомним, что журналисты The Wall Street Journal уже сообщали, что Си Цзиньпин планирует провести первую за все время с начала полномасштабной войны с РФ виртуальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Оданко у главы КНР есть свой интерес. Так, посредством переговоров с Путиным и Зеленским, он рассчитывает сыграть более активную роль в урегулировании военного конфликта в Украине.

Также еще в феврале представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай поддерживает диалог со всеми сторонами российско-украинской войны.